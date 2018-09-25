Родные загадочно пропавшего омского подростка: Каждый день заряжаем телефон Димы - все ждем, что он позвонит

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-25T12:18:20+03:00

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Родные 16-летнего Димы Колпакова каждое утро просыпаются с мыслью о нем. Вот уже четыре месяца подряд. Загадочно пропавшего во время пробежки мальчика из Тары искали сотни волонтеров, прочесали каждый сантиметр его обычного маршрута - но ни его самого, ни малейшей зацепки, что с ним могло случиться, не нашли.

- Так просто не может быть! – рыдая, говорит бабушка Димы Елена Сабадаж. - Все случилось в воскресенье 28 мая, как раз на Троицу. Дима сказал, что пойдет бегать в 4 часа вечера. Как обычно - на окружную дорогу - она недалеко от нашего дома. Последней, кто его видел, была наша соседка. Говорит, он был в хорошем настроении, улыбнулся ей, поздоровался и пошел дальше. С тех, пор нашего мальчика никто не видел. В это время как раз сотни машин по трассе возвращались с кладбища. Была Троица, приехала куча людей из Тары, Омска, соседних сел. И ни одного человека, кто бы видел внука на дороге!

Родители Димы развелись, но мирно и жили по соседству. Мама с младшими дочками переехала немного дальше. У папы дом стоит в одной ограде с бабушкиным. Там мальчик родился, проводил почти все время, а потом постепенно и вовсе остался жить. При этом с мамой они виделись каждый день и были в хороших отношениях.

- В тот день я почему-то уже к шести вечера начала сильно волноваться, - вспоминает бабушка мальчика. - Работаю в палисаднике, а сама все в улицу вглядываюсь - не возвращается ли. Сама себя успокаиваю - мол, глупости, не выдумывай. Обычно Дима бегал 1,5 - 2 часа. Когда он не вернулся и к семи вечера, мы с дедом позвонили моей дочке. Думали он у ней зашел. Когда она сказала, что вообще его еще не видела, у меня ноги подкосились.

Пропавшего школьника искали сотни волонтеров.Фото: Личный архив

Пока поисковикам не удалось обнаружить ни одной зацепки в этом странном деле.Фото: Личный архив

Димина мама Ольга Сабадаж примчалась в дом родителей. Пока бабушка обзванивала больницы и полицию, она вместе с дедушкой подростка поехали на машине его искать. По дороге, вдоль которой он обычно бегал родственники, ходили всю ночь - обследовали каждую яму и канаву, каждый лесок.

- В полиции надо мной сначала посмеялись. Говорят: «Не переживайте бабушка, ваш внук с какой-нибудь девочкой гуляет. Утром придет». А у него и девочки не было и даже друзей, с которыми он бы мог уйти. И он бы не поступил так с нами. Дима даже за мороженым выходил - всегда нас предупреждал, чтобы не волновались. Если даже и предположить, что вдруг он зачем-то сбежал из дома - то почему не взял деньги? Ему папа давал на карманные расходы, но он не особо их тратил. Следователи нашли у него в копилке три тысячи.

На следующий день у Димы была консультация перед выпускным экзаменом - он заканчивал девятый класс. Мальчик заранее подготовил все, что просила учительница, - паспорт, папку, гелевые ручки. Но даже на такое важное для себя событие не пришел.

Когда уже стало ясно, что все серьезно и это не обычный подростковый побег из дома, школьника начали активно искать. Подключились жителей Тары - родные мальчика, их знакомые, соседи, педагоги и ученики школы, просто незнакомые люди, которые узнали о случившемся. Сотни людей метр за метром прочесывали весь возможный путь Димы, все окрестности, обследовали даже многочисленные в этом месте речки. Спустя неделю к ним на помощь приехали 30 профессиональных поисковиков из Омска. Они разбили всю территорию на квадраты и шли сплошным строем. И опять - тишина. Ни одной вещи мальчика, ни одного следа его присутствия.

Потом родным Димы пришлось пережить еще одно испытание - по соцсетям разошлось ложное сообщение - мальчик найден, поиски можно прекратить. Посты удалили только через несколько дней, после вмешательства семьи, которая пережила эту историю особенно остро.

Отчаявшись, мама мальчика начала собственное расследование. Женщина до сих пор обходит все заброшенные дома, которых в Таре в последнее время появилось очень много. Надеется, найти хоть какие-то улики.

- Я ищу ребенка живым! - рассказывает Ольга Сабадаж. - Однако свидетелей нет. Вестей от него нет. Если с ним что-то и произошло, то в промежутке между улицами Карбышева и кладбищем в Таре. Это примерно полкилометра объездной дороги. Место там немноголюдное, есть лесопосадки, которые закрывают обзор дороги. Возможно, на трассе что-то произошло - посадили в машину, сам сел, запихнули... Это очевидно, что своими ногами он не шел. Последняя надежда для меня, что его просто увезли и где-то спрятали. Я прошу вспомнить, где у нас в городе и за городом есть укромные места, о которых не знает даже полиция. Я прошу свидетелей не бояться - вы делаете доброе дело. В каждом указанном вами месте мы будем искать.

В одном из заброшенных домов - в нескольких метрах от собственного - Ольга нашла окровавленные тряпки. На место выехали трое следователей из Омска. Кровь с найденных вещей отдали на экспертизу. Но выяснилось, что человек, который ее пролил, - точно не ребенок Ольги, а какой-то неизвестный человек.

Вот этот заброшенный дом, где мама Димы нашла окровавленные вещи.Фото: Личный архив

- Да я в эту версию и сразу не поверила. Если бы Диму тащили туда, что мимо наших окон, да в центре города. Не заметить такое просто невозможно, - считает бабушка пропавшего подростка. - Зацепились сначала следователи еще за другое предположение - что у внука были проблемы в школе, и он мог покончить с собой. У него действительно нет друзей, общался только с соседской девочкой. Он просто закрытый человек, но неконфликтный и отношения у него со всеми были нормальные. Никаких синяков или подавленного настроения, как спрашивали у нас полицейские, я у него никогда не замечала. Да и парень он был спортивный, крепкий - мог дать отпор при необходимости.

Также поначалу силовиков смутило, по словам родных мальчика, что он исчез накануне важного школьного экзамена, которого очень боялся. А учился он, и вправду, неважно.

- Мы с ним накануне об этом разговаривали. Я его успокоила - сдашь хоть как-нибудь на тройки, и все закончится, будешь свободным человеком. Я сначала думала - может чего и не заметила в его поведении. Но и девочка эта соседская говорит: «Даже не думайте, что Дима мог с собой такое сделать!». Оказалось, он ей рассказывал о своих планах на будущее - как после школы уедет из Тары в Ханты-Мансийскую область к дяде, с которым они очень дружат. Тот его обещал устроить в нефтехимический колледж. У него точно есть мечта, цель - с чего бы сводить счеты с жизнью?!

Пока самая вероятная версия, к сожалению, пессимистичная. Несколько дней до того злополучного воскресенья в Таре шли проливные дожди. Все тропинки были залиты водой и превратились в месиво. Дима впервые надел новые кроссовки, которые купил накануне. Чтобы не запачкать их, мальчик бежал не по обочине, а прямо по трассе. Проезжая часть в том месте неширокая. К тому же, как позже Елене Сабодаж рассказали сразу несколько знакомых, с кладбища возвращались довольно много пьяных водителей. Несмотря на поминки с алкоголем люди беспечно садились за руль. И из-за этого было даже несколько скандалов. Возможно, один из них не справился с управлением на скользкой дороге и снес бежавшего подростка, а после, испугавшись наказания, затолкал его в машину и куда-то вывез.

- Возможно, Димочку увезли даже за пределы региона, - предполагает бабушка. - Но я не могу поверить в самое страшное. До сих пор каждый день заряжаю его сотовый. Внук помнит свой номер наузусть, и я все еще жду, что он позвонит.

Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении Дмитрия Колпакова или вам известно об обстоятельствах его исчезновения, просьба звонить по телефонам: 8-908-79-49-911 или 02.

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