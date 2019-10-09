В Таре возобновили поиски пропавшего 1,5 года назад во время пробежки школьника Димы Колпакова

Напомним, эта непонятная история произошла 27 мая 2018 года. 16-летний Дмитрий Колпаков вышел на пробежку вдоль окружной дороги в Таре и пропал. Причем все произошло накануне выпускных экзаменов в школе. По словам бабушки, Дима – домашний мальчик, и просто так уйти из дома, не предупредив ее, он бы точно не смог.

Женщина до сих пор заряжает, оставленный внуком сотовый в надежде, что самый дорогой человек позвонит на него. Но чуда пока не произошло.

Сначала пропавшего подростка активно искали, появилось даже несколько зацепок, но в итоге они ни к чему не привели. Дима как воду канул - ни единого его следа за эти 1,5 года так и не удалось обнаружить. Загадка истории в том, что 27 мая, когда исчез школьник был Родительский день. Он бегал вдоль дороги, которая вела на кладбище. Мимо проезжали десятки машин, но никто из водителей так и не откликнулся, когда искали свидетелей. Словно бы никто и не видел одиноко бегущего вдоль трассы мальчика.

В интервью «Комсомолке» следователь-криминалист Тарского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК Павел Щербак признался, что судьба Дмитрий Колпакова до сих пор не дает ему покоя. За годы работы его дело оказалось единственным нераскрытым здесь. Спустя год поиски решили возобновить.

– Тогда обследовали местность, но, возможно, какие-то детали упустили из вида. Поэтому решили прочесать местность снова, – рассказал следователь Тарского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК Альфред Валеев. – В поисках будут участвовать сотрудники следственного комитета, полиции, МЧС из Тары. Кроме того, к нам на помощь едут волонтеры из отряда «Доброспас-Омск».

В общей сложности в поисках будут задействованы около сотни человек. Они будут работать в трех направлениях – от окружной дороги в сторону Колосовки, Знаменского и Самсоновского моста.

Если вы хотите присоединиться к поискам или вам известны подробности исчезновения Дмитрий Колпакова, просьба позвонить в Тарский межрайонный следственный отдел СУ СК по Омской области по т. 8(3817) 12-14-36.

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