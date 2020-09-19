«Раскаиваюсь и не понимаю зачем это сделал»: Появилось видео допроса маньяка, убившего двух омских детей

Маньяка задержали в лесном массиве. ФОТО: Источник "КП"

Рыбинский маньяк Виталий Молчанов, расправившийся с двумя детьми своей сожительницы из Омска, задержан. Его поиски вся полиция Ярославской области вела трое суток. Душегуб прятался рядом с дачным поселком. Предположительно, все это время он пролежал в зарослях на пустыре.

Его сожительница из Омска в ту роковую ночь находилась на работе. Тела зарезанных дочерей 8 и 13 лет она обнаружила днем, когда вернулась домой. Сам Молчанов подался в бега. С ним омичка познакомилась в соцсетях, после чего переехала жить к нему.

Рыбинского маньяка задержали и уже допросили. Следственный комитет по Ярославской области опубликовал первое видео допроса Молчанова. На нем он признается в убийстве.

- Я задержан за убийство. Вину признаю и раскаиваюсь. Не понимаю, зачем сделал это, - сказал на допросе Молчанов.