Под Ярославлем жестко убили двух малолетних сестер из Омска

Юлия и Виталий познакомились в социальных сетях и долго переписывались, прежде чем стали жить вместе.

Пугающая своей жестокостью и удивляющая неясностью мотивов трагедия настигла омскую семью в Рыбинске. Местный житель Виталий Молчанов жестоко зарезал двух дочерей своей сожительницы из Омска.

Юлия Бридова (имя и фамилия изменена) уехала из родного Омска в Ярославскую область за любовью. Она познакомилась в соцсетях с Виталием Молчановым, скромным рабочим местного завода РыбинскКабель. Через несколько месяцев общения в сети мужчина предложил переехать к нему жить. Юлия взяла двух дочерей 8 и 13 лет и переехала к возлюбленному.

Счастливая жизнь в новом доме продлилась около месяца, ничто не предвещало беды. Бойня произошла предположительно в ночь с 14 на 15 сентября. Бридова отправилась на работу на сутки. Когда под утро Юлия вернулась в квартиру после смены, то чуть не лишилась чувств. Она обнаружила обеих дочерей зарезанными в квартире любовника. Самого Виталия Молчанова дома уже не было. Именно его следователи подозревают в совершении жестокого убийства.

Виталия Молчанова разыскивают правоохранительные органы.

Сейчас правоохранительные органы Рыбинска заняты поиском 41-летнего Молчанова. На своей странице в соцсетях он разместил довольно подробную информацию о себе. Мужчина пишет, что на работу на завод в Рыбинске устроился в 2020 году, а до этого был самозанятым адвокатом. Еще раньше мужчина 8 лет провел в Екатеринбурге, трудился сервис-инженером в торговой компании ООО "Гельдейбег - СНГ". Также Виталий был подписан на множество групп, посвященных дайвингу и подводной охоте.

О трагедии высказался мэр Рыбинска Денис Добряков.

- Страшная трагедия - смерть детей. Нет прощения тем, кто в ней повинен. Приношу свои соболезнования родным девочек. Надеюсь, что возмездие настигнет убийцу, - написал мэр в соцсетях.

Трагедия уже всколыхнула жителей небольшого города под Ярославлем. Сожителю Юлии Бридовой в соцсетях устроили настоящую травлю. На страничке подозреваемого куча гневных сообщений от жителей Рыбинска. Самые разгоряченные желают Молчанову смерти.

- Как вообще можно было на детей руки свои поганые поднять? - пишут одни.

- Отморозок! Эти дети теперь будут приходить вечно в твоих снах! - пишут на его страничке другие.

ОФИЦИАЛЬНО

- По факту произошедшего Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица,причастного к совершению преступления. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления СК России по Ярославской области. Расследование уголовного дела продолжается, - заявили в пресс-службе Следственного Комитета по Ярославской области.