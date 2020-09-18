Рыбинский маньяк, расчленивший двух девочек из Омска, уже был судим за изнасилование и убийство детей

За помощь в поимке Виталия Молчанова, подозреваемого в жестоком убийстве детей, обещают полмиллиона рублей.

Эта трагедия, случившаяся в маленьком городке Рыбинске Ярославской области, потрясла всю страну. Вернувшаяся домой мать обнаружила дома самое страшное, что может увидеть человек в жизни, – растерзанные тела своих дочерей. Девочек 8-ми и 13-ти лет не просто зверски убили, но и зачем-то расчленили. Чудовищнее всего, что женщина невольно сама привела детей в руки насильника и маньяка.

На данный момент известно, что омичка Юлия Бридова (имя и фамилия изменены) познакомилась с Виталием Молчановым в интернете в марте. После развода с мужем молодая женщина пробовала устроить личную жизнь. Молчанов ей, видимо, понравился. Да еще и подкупил честностью: сам признался, что сидел – мол оступился в жизни. Это вполне объяснимо. Но вот почему мама двоих детей настолько доверилась незнакомцу, что даже не поинтересовалась, за что именно был судим воздыхатель, остается загадкой. При том, что выяснить это для Юлии особого труда бы не составило – ее бывший супруг работал начальником уголовного розыска.

Спустя три месяца онлайн-знакомства омичка решилась на переезд в другой город, причем даже детей забрала с собой и перевела в новую школу.

Оставшись наедине с девочками Молчанов, который, судя по всему, и присмотрел Юлию из-за ее детей, превратился в зверя. Сейчас он главный подозреваемый в случившемся. Уже после того, как он сбежал, вскрылись мерзкие подробности из его биографии. Выяснилось, что его уже признавали виновным в надругательстве над телами умерших и – что еще чудовищнее – в изнасиловании и убийстве ребенка. Об этом рассказала на своей странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

– Нечеловеческое что-то... Нет подходящих слов. Погибли две сестренки в Ярославле. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, еще не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка. Теперь жертвами стали еще 2 девочки, – пишет Кузнецова. – Сколько ещё пройдет времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей!

Напомним, это дело находится на особом контроле в Следственном комитете и Генпрокуратуре. Слова соболезнования родным погибших девочек уже высказал на своей странице в соцсети глава Рыбинска Денис Добряков. За поимку или ценные сведения о местонахождении Виталия Молчанова обещают вознаграждение в полмиллиона рублей.

Приметы разыскиваемого: 1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Был одет: бейсболка серого цвета, спортивная куртка с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета. (одежда может меняться)

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, просят оперативно откликнуться и помочь следствию. Сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8(4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 8(4852) 72-88-11 или по телефону: 102.

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