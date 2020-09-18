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«Рыбинского маньяка», убившего двух детей из Омска, задержали рядом с местом преступления

Публикуем видео признания душегуба Виталия Молчанова
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Возможно, при задержании он оказывал сопротивление.

Возможно, при задержании он оказывал сопротивление.

Насколько дней усиленных поисков увенчались для полицейских успехом. В Рыбинске удалось задержать Виталия Молчанова, подозреваемого в убийстве двух малолетних детей из Омска. Его поймали спустя три дня после совершения преступления.

Мать обнаружила истерзанные тела дочерей в квартире Молчанова, к которому переехала жить несколько месяцев назад, утром 15 сентября. В тот же день начались поиски мужчины, как главного подозреваемого. Предполагали, что он мог покинуть не только территорию города, но даже уехать в соседнюю область, но подозрения не оправдались. Его задержали в Рыбинске 18 сентября, в том же районе, где он жил и совершил преступление.

В этой одежде Виталий Молчанов в последний раз вышел из дома. В ней его и задержали.

В этой одежде Виталий Молчанов в последний раз вышел из дома. В ней его и задержали.

Накануне полиция опубликовала видео, где Молчанов выходил из дома в спортивном костюме красного цвета и направлялся в неизвестном направлении. После этого на камерах видеонаблюдения в своем дворе он больше не появился. На фотографиях, сделанных после задержания маньяка, видно, что у Виталия перебита переносица, одежда на нем мокрая. Видимо, полицейским пришлось применять силу в ходе задержания.

Молчанов прятался на пустыре, где его и задержали. Фото: telegram ОПЕР Слил

Молчанов прятался на пустыре, где его и задержали. Фото: telegram ОПЕР Слил

Сейчас Виталия Молчанова доставили в отделение полиции. Подробные комментарии правоохранители обещают дать позже.

Сам душегуб уже признал свою вину. Отрицать причастность к преступлению он не стал. Следственный комитет опубликовал видео допроса Молчанова, которое сделали в первые минуты после задержания.

- Она сказала: "Не проблема, конечно, ложитесь раньше". Все. Я после этого еще после 8 часов до 10 часов выпил еще одну бутылку и как бы... Ну убил их, - признался Молчанов.

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