Сотрудники Следственного комитета проводили в последний путь омского ветерана войны

Фото: СУ СК России по Омской области

Сегодня сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводили в последний путь своего друга – ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Смирнова.

В январе этого года Иван Иванович встретил свой 100-летний юбилей, а 28 августа его не стало.

Иван Иванович всегда являлся примером мужественности, стойкости и жизнелюбия. Он защищал Родину в двух войнах, а в мирное время более 30 лет служил в гражданской обороне. Полковника в отставке Ивана Ивановича Смирнова регулярно навещали следователи, поздравляли с праздниками и помогали во время пандемии. Иван Иванович был отличным рассказчиком, с радостью делился своим опытом и принимал гостей. На него равнялись и ставили в пример молодому поколению.

Фото: СУ СК России по Омской области

Иван Иванович родился 5 января 1920 года в Кологриве Костромской области. После школы в 1937 году поступил в Горьковский водный институт на эксплуатационный факультет, но не закончил его, поскольку в 1939 году ушел на фронт — началась война с Финляндией. Сражался в составе особого лыжного разведывательного эскадрона. После войны Иван Иванович продолжил учебу в Костромской военно-транспортной академии, затем служил в органах военных сообщений.

В декабре 1940 года по личной инициативе был направлен на учебу в военно-транспортную академию Вооруженных сил. После окончания академии ушел на фронт, воевал в составе 3-го Украинского фронта на Волге, Днепре и Дунае. Участвовал в освобождении Венгрии, Болгарии, Австрии, победу встретил в Будапеште. Был контужен. В 1946 году из Будапешта переведен в Омск в военную комендатуру помощником военного коменданта, более 50 лет он служил в Вооруженных силах СССР.

В 2000 году Смирнову Ивану Ивановичу Указом Верховного Главнокомандующего присвоено звание полковника. Он награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», «За заслуги перед Отечеством», медалью «За боевые заслуги», юбилейными наградами. Медаль Следственного комитета России «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» стала 45-й для Ивана Ивановича.

Фото: СУ СК России по Омской области

Пройдя славный военный и трудовой путь, ветеран никогда не терял бодрости духа, отличался жизнелюбием и стойким характером.

Сотрудники следственного управления скорбят об утрате.

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