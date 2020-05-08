2020-05-08T15:10:56+03:00
Общество

В Омске ради для одного ветерана устроили концерт и мини-парад

Выступавшие порадовали и дедушку-фронтовика, и его соседей [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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По традиции, уже несколько лет в Омске устраивают торжественный концерт в честь Дня Победы для одного слушателя. Поскольку ветеранов Великой Отечественной войны в регионе осталось совсем мало и многим из них уже далеко за 90 лет, посещать праздничные мероприятия им трудно. А в этом году из-за пандемии коронавируса – и невозможно.

Однако это не повод отказываться от праздника. В преддверии 9 Мая героев войны поздравляют лично. Свидетелями такого мини-парада, устроенного для их героического соседа, стали жильцы одной из омских многоэтажек.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Я проснулся в 10 утра, а тут такое, – рассказывает автор видеозаписи, вложенной в группе «Омск Live». – В нашем доме на втором этаже живет ветеран. Ему 100 лет, и выйти на улицу он не может в силу возраста.

История жизни Ивана Ивановича достойна книги. Когда он узнал, что на фронте нужны солдаты-лыжники, отправился в военкомат не раздумывая: еще в детстве преодолевал по снегу десятки километров за день. Во время финской войны был ранен. Домой вернулся в 1940-м. А через год на СССР напали фашисты. Иван Смирнов воевал на 3-м Украинском фронте, прошел с боями весь юг страны, служил на Волге, Дунае, гнал фашистов из Венгрии, Австрии, Болгарии. После освобождения Крыма весной 44-го участвовал в организации переправы через Днепр, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Войну закончил в Румынии в звании лейтенанта. Но остался в строю еще почти на тридцать лет – в службе военных сообщений. После увольнения из Вооруженных сил работал в штабе гражданской обороне.

Поздравление для ветерана Смирнова.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

Музыканты в форме выстроились перед окнами ветерана и исполнили «День Победы», а потом торжественно промаршировали по двору.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Это наш легендарный сотрудник, ветеран Иван Иванович Смирнов, – рассказала официальный представитель областного ГУ МЧС Юлия Дойникова. – Он 30 лет проработал в системе гражданской обороны. Мы поздравляем его каждый год. Но в этом году из-за пандемии навестить его лично не получилось, поэтому силами оркестра нашего Главного управления решили устроить ему такой концерт.

Судя по тому, что прохожие тоже останавливались послушать, выступавшим удалось поднять настроение не только фронтовику, но и всем окружающим.

Поздравление для ветерана.Видео: Омск Live

ИСТОЧНИК KP.RU

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