В Омске в возрасте 100 лет умер один из последних омских ветеранов

Ивану Ивановичу было 100 лет. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Стало известно о том, что ветеран Войны Иван Иванович Смирнов умер. Тот самый, для которого оркестр МЧС под окнами устраивал настоящий концерт. Последнее время он не выходил из своей квартиры, но на Параде Победы в июне все же был. Для фронтовика он стал последним в его жизни.

Иван Иванович Смирнов прошел всю войну. Он служил в органах военных сообщений, воевал на Волге, Днепре и Дунае. Участвовал в ожесточенных боях по освобождению Румынии, Болгарии и Венгрии. На фронте дослужился до старшего лейтенанта.

- Он прожил яркую жизнь и оставил значительный след в нашей памяти и сердцах. Полковника в отставке, ветерана службы Ивана Ивановича Смирнова регулярно навещали наши сотрудники МЧС, поздравляли его с праздниками, да и просто приходили пообщаться. Потому что это был великий человек, – сказал начальник омского МЧС Владислав Колодинский.

Добавим, что в Омской области осталось менее 500 ветеранов Войны.