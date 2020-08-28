«Установлены сотрудники, допустившие нарушение»: В БСМП-2 признали вину в истории с омичкой, похороненной с бомжами

Напомним, в соцсетях появилось видеообращение от Елены Милюк. Девушка, которая сейчас живет в калининграде, со слезами на глазах рассказала, что ее любимую бабушку похоронили с бомжами, даже не сообщив семье о ее смерти.

Как выяснилось, 85-летняя пациентка поступила в БСМП-2 с коронавирусом. Женщина умерла, и в медучреждении, не найдя ее родных, похоронили труп как невостребованный.

В минздраве уже признали, что оплошность была допущена сотрудниками больницы, и пообещали бесплатно перезахоронить умершую там, где она сама завещала - рядом с могилой ее мужа. При этом внучке пациентки даже оплатят перелет в Омск на похороны.

Также появился комментарий и от медучреждения, где произошел инцидент:

– Мы выстроили всю цепочку событий, начиная от поступления пациентки в стационар, – пояснил глава БСМП-2 Олег Попов. – На момент заполнения истории болезни женщина значилась, как одинокая, и иными сведениями на тот момент мы не обладали. Позже родственники общались с врачами и оставляли номер телефона, по которому можно было бы с ними связаться. Сейчас установлены сотрудники, допустившие нарушение в заполнении данных пациентки и не предпринявших мер к извещению родных. К этим специалистам будут применены меры дисциплинарного взыскания. Мы приносим родным нашей пациентки самые глубочайшие соболезнования, возьмем на себя все расходы по перезахоронению тела, а также оплатим перелет внучке, чтобы она тоже смогла попрощаться с близким человеком. Все мероприятия будут проведены уполномоченными учреждениями, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и согласованием с Роспотребнадзором.

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