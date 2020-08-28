Пенсионерку из Омска, похороненную без ведома родных, эксгумируют

На повторные похороны соберется вся семья.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Родственники умершей от коронавируса пенсионерки, которую похоронили без их ведома, встретились с министром здравоохранения Омской области Ириной Солдатовой. Родственники женщины рассказали, что в ведомстве признали ошибку медиков и предложили любое содействие.
По словам Елены Милюк, невестки умершей, министерство пообещало помощь в эксгумации и перезахоронении женщины.
- Свекровь еще при жизни подготовила себе участок рядом с мужем и хотела, чтобы ее похоронили именно там, - сообщила омичка.
Также для прощания с бабушкой из Калининграда, где сейчас постоянно проживает, прилетит внучка. Ее билет, по заявлениям родственников, оплатит больница.