Появилось видео, как полиция разгоняет митинг против выбросов в Омске: есть задержанные

Как и обещали омичи, митинг против выбросов в Омске все же прошел. Колонна примерно из 500 человек с плакатами прошла по улице Ленина. До этого собравшиеся на Театральной площади люди призывали прекратить травить город и требовали властей наказать виновных.

Разрешения на митинг никто не давал, поэтому за акцией внимательно следила полиция. В какой-то момент силовики начали разгонять шествие. Появилось видео, на котором из машины полиции по громкоговорителю омичей призывали разойтись. Митинг хоть и цивилизованно, но начали разгонять.

- Уважаемые граждане! Публичное мероприятие незаконно, просьба разойтись! - убеждала полиция в мегафон митингующих.

В СМИ даже сообщается о нескольких задержанных.

Напомним, 5 августа Омск накрыла мощнейшая волна выбросов. На невыносимый запах газа жаловались жители самых разных районов - от Нефтяников и Левого Берега до центра города и Московки. Жители заявили, что ночью буквально задыхались в своих квартирах. Министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" признал, что источник выбросов "точно какое-то крупное предприятие". Чиновник очертил круг подозреваемых - от "ОмскВодоканала" и "Газпрома" до завода СК. Но виновников, как водится, жителям так не назвали.

Сделал заявление в Госдуме по поводу выбросов и омский губернатор Александр Бурков. Он сообщил, что ситуация вызвала волну возмущения у жителей.