Губернатор Бурков сделал заявление после мощнейших выбросов в Омске

Губернатор сделал заявление о выбросах. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В середине недели Омск накрыли мощнейшие выбросы. Жители задыхались от запаха газа и жаловались в соцсетях. Как водится, виновников до сих пор не нашли. Министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов лишь заявил в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске", что источник зловонья "точно какое-то крупное предприятие федерального масштаба".

Но такой ответ горожан не устроил. Люди уже провели серию одиночных пикетов в центре Омска, у здания Роспотребнадзора, а также у мэрии и правительства. Грозят жители и массовым митингом.

Впервые последние мощные выбросы прокомментировал и омский губернатор. На совещании по вопросам демографии при Госдуме Александр Бурков поднял эту тему.

- У нас вчера был выброс в атмосферу сероводорода, что вызвало возмущение жителей по всему городу. Необходимо менять эту ситуацию. Нужно ускорить процесс установки датчиков на самих источниках выбросов для предприятий всех трех категорий опасности, - приводит слова губернатора пресс-служба омского правительства. - Федеральный закон и нормативно-правовая база говорит, что такие приборы учёта будут установлены только к 2029 году. Надо эти сроки пересматривать в сторону сокращения, чтобы решить вопросы безопасности для наших граждан по атмосферному воздуху.