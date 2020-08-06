«Мы словно в газовой камере!»: Жители Омска массово жалуются на ночные выбросы

Омичи уверены, что ужесточение штрафов поможет заставить компании контролировать выбросы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром в соцсетях омичи массово жаловались на выбросы в атмосферу. Сообщения о неприятном запахе, разбудившем людей посреди ночи, заполонили весь интернет. Выбросы накрыли почти весь город, жители многих районов ощутили сильный запах газа.

- Просыпаешься от удушья, першения в горле и понимаешь, что ты будто в клетке, газовой камере!!! В уши нам льют, что наказали там какое-то мелкое предприятие, - высказывались о сегодняшней ночи омичи.

Едва ли не впервые жалуются на невыносимую вонь и жители Центрального округа. Обычно запах до них не доходил.

- Вонь на Иртышской набережной. Сюда-то откуда притянуть может? Причем регулярно, 4-5 утра и вонь одним и тем же веществом. Хоть вой от бессилия! - говорят жители набережной

- На Левом Берегу в три часа проснулась от жуткой вони. Даже утром по дороге на работу ощутила невозможную вонь. Тошнит, мне ужасно плохо. Ну, сколько можно? Каждый день нас травят и травят - жалуются жители Левого берега.

- Штрафануть бы их так хорошо, чтоб запомнили, что травить людей нельзя, - пишет один из пользователей сети.

Многие жители сходятся во мнении, что большие штрафы заставили бы компании внимательнее относиться в выбросам.

По фактам многочисленных жалоб в омском минприроды назначили проверку. С утра на телефон горячей линии службы мониторинга поступило более 300 звонков. Глава минприроды заявил, что уже примерно представляет круг подозреваемых в выбросах крупных предприятий. Как рассказал "Комсомолке" министр Илья Лобов, сам он ночью никакого неприятного запаха не почувствовал. А выбросы ощутил лишь по дороге на работу.