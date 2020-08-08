Омичи в выходные хотят устроить массовый митинг против выбросов

Жители уже провели одиночные пикеты у зданий мэрии, правительства и Роспотребнадзора. Фото: ВКонтакте

5 августа жители Омска буквально чуть не задохнулись от мощных выбросов. Жители жаловались в соцсетях, что чувствовали себя словно в газовой камере. В минприроды признали, что превышения нормы содержания сероводорода были. Но виновника, спустя три дня так и не назвали. В интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" министр экологии и природных ресурсов заявил, что виновник выбросов "точно какое-то крупное предприятие".

Жители уже провели одиночные пикеты у зданий мэрии, правительства и Роспотребнадзора. Но все больше горожан высказывают мнение, что без массового митинга привлечь к проблеме внимание властей не удастся.

- Ребята пишем много, но надо выходить и требовать. Я мирный человек, но готова уже выйти на митинг. Достало уже. Достало бездействие и безнаказанность, - написал один из омичей в группе "Дыши", участники которой пытаются бороться с выбросами.

Предполагаемая дата - эти или следующие выходные. Проблема лишь в том, что разрешения на проведение митинга у организаторов нет.