«Я засыпаю и просыпаюсь с мыслью, как теперь жить»: Жена омского таксиста, зарезавшего ее любовника-рэпера, считает себя виноватой

28 Июль 2020 2020-07-28T15:14:44+03:00

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Обсуждение драмы, разыгравшейся в Омске, продолжилось на федеральном канале в студии "Прямого эфира".

Напомним, трагедия случилась ночью 17 июня в одном из дворов по ул. Малогвардейская. Тогда прямо на глазах жильцов, мужчина двумя ножами зарезал любовника своей жены - омского рэпера. Он устал терпеть затянувшуюся связь и избавился от соперника, выслав видео с кадрами расправы жене. На прошлую программу жена убитого, Юлия Калинина, приезжать отказалась, но сейчас пришла в студию и рассказала о своих чувствах.

Бывшая жена погибшего, Виктория, считает Юлию виновной в смерти Вячеслава. Она и его бабушка считают, что девушка специально подстрекала мужа и оставила телефон с любовной перепиской на видном месте. Не помогла переубедить их и личная беседа по телефону с Юлией, где она просила прощения и призналась, что тоже чувствует себя виноватой в случившемся.

На программе Юлия Калинина поделилась опытом семейной жизни с мужем. Как говорит девушка, они жили, как соседи и давно ничего друг к другу не испытывали. Андрей был склонен к депрессиям, употреблял запрещенные вещества.

- Мы жили как соседи, развелись в 2019-м году, я хотела лучшего для детей, начал уходить в наркотики, пытались бороться с этим, но он был не пробиваем, благо, что у него была работа. Он работал водителем, он же там проходил комиссию, когда он употреблял наркотики — как там не замечали, я не понимаю, возможно, закрывали глаза, - рассказала Юлия. Также упомянула она и о неверности мужчины. Он постоянно сидел на сайтах знакомств еще задолго до трагедии.

Юлия считает, что муж выбрал именно Вячеслава, потому что после общения с ним девушка изменилась, поняла, что может жить другой, интересной жизнью.

- Я засыпаю и просыпаюсь с этими мыслями, как мне теперь жить с этим, что у моих детей такой отец, - поделилась переживаниями женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU