Омич, зверски убивший любовника жены, за три месяца до бойни уговорил ее начать все заново

Трагедия разыгралась 17 июня в 6.15 утра во дворе дома на улице Молодогвардейской в Омске. Проснувшиеся от шума местные жителями стали свидетелями зверской расправы над их соседом. Неизвестный буквально забивал Григория Зимина (имя и фамилия изменены) насмерть, держа в каждой руке по ножу. Перепуганные очевидцы вызвали на место скорую и полицию, но спасти потерпевшего было уже невозможно, он умер от потери крови. Рядом валялся топор, которым также орудовал убийца.

Спустя полчаса уже в МЧС поступило сообщение о полыхающей «Хонде» в кювете дороги – также на Московке, но практически на выезде из города. Еще через какое-то время у полицию позвонила жительница частного сектора, расположенного поблизости с этим местом.

Женщина сообщила, что к ней в гараж забрался и теперь прячется там невменяемый мужчина, вся одежда которого залита кровью. Хозяйка оказалась неробкого десятка – она закрыла дверь в гараж на кочергу и стала дожидаться полицейских. И все разрозненные детали соединились в одну картину.

Как выяснилось, все это натворил буквально в течение часа 34-летний Антон Вишневский (имя и фамилия изменены). Так жестоко он расправился с любовником своей жены, которая вроде бы вернулась в семью, но продолжала ходить налево. После случившегося ревнивец попытался скрыться на своей «Хонде», но машина вылетела на скорости в кювет. Антон ее сжег, чтобы замести следы. После этого он спрятался в чужом гараже, где его и задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785625" frameborder="0"></iframe> Момент нападения ревнивца.

Впервые об измене Алины Вишневской (имя и фамилия изменены) муж узнал прошлым летом. Супруги пытались еще какое-то время сохранить семью, но в декабре расстались. А в марте Антон уговорил жену попробовать все сначала ради детей – у Вишневских маленькие дочка и сын. Но вскоре выяснилось, что Алины все это время продолжается связь с Зиминым. Муж знал об этом, и спустя три месяца у него произошел срыв, вылившийся в кровавую бойню.

Убитый оказался рэпером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785789" frameborder="0"></iframe> Убитый ревнивцем из Омска Григорий Зимин раньше увлекался рэпом (его трек "Без понятия").

28-летний погибший был в разводе, у него остался маленький сын от первого брака. В последнее время Григорий работал таксистом. Он выяснилось, что он был рэпером и даже записал несколько клипов. Омич выступал под творческим псевдонимом mc.KsmO.

– Жена говорила, что влюбилась в него из-за песен, которые он ей пел, – рассказал уже после случившегося Вишневский.

А после расправы над соперником обманутый муж тоже записал свой «клип» – он снял на телефон последние минуты жизни музыканта, а потом выслал ролик главной поклоннице Зимина со словами: «Посмотри, как умирает твой любовник». Выяснились интересные подробности из прошлого и самого Антона. Например, еще три года назад – еще явно до всей истории с изменой жены – он разместил свою анкету на сайте знакомств «на одну ночь». Примечательно, что возраст и охарактеризовал себя «страстным, достойным и обходительным». Так что оказалось, что и Антон мог быть отнюдь не образцовым супругом.

Муж-ревнивец оказался и сам не образом верности.

Как рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова, сейчас Вишневский задержан и находится в СИЗО. Решается вопрос о заключении его под стражу на время расследования. Мужчине грозит до 10 лет колонии по статье «Убийство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785593" frameborder="0"></iframe> Омич рассказывает, как убил соперника.Видео: СУ СК России по Омской области

Задержание омича, убившего соперника из ревности .

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30-летняя Алина (имя изменено), работающая косметологом в одном из омских салонов, всегда была яркой девушкой и предметом гордости мужа. Но внезапно начала отстраняться. Все это время Антона терзала мысль, что в их семье происходит что-то непоправимое. Вскоре самые страшные опасения оправдались – супруга уже долгое время изменяла ему с таксистом Григорием Зиминым (имя и фамилия изменены). Муж узнал об этом, когда залез в ее телефон и прочитал переписку в WhatsApp. (Подробнее...)