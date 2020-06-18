Ревнивый омич зарубил соперника топором, а потом сжег свое авто, потому что не смог скрыться с места

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:27:25+03:00

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Сначала о ЧП, которое случилось рано утром 17 июня практически на выезде из города, сообщили спасатели. 10 сотрудникам на двух машинах пришлось тушить «Хонду» в кювете дороги на улице 2-й Путевой в Московке.

А позже выяснилось: иномарку сжег владелец. Более того, перед этим он зверски убил человека.

По версии следствия, 35-летний мужчина узнал об измене жены, происшедшей год назад. В три часа ночи разъяренный супруг отправился караулить соперника возле дома на улице Молодогвардейской – с собой он прихватил два ножа и топор. В 6 утра соперник, работающий таксистом вышел на улицу, и на него накинулся мужчина.

Обманутый муж нанес своей жертве множество травм, не совместимых с жизнью. После этого сел в свою «Хонду» и попытался скрыться с места. Топор он бросил возле убитого, ножи по пути.

Но в дороге ревнивец не справился с управлением, иномарка улетела в кювет. Мужчина зачем-то поджег ее. После этого забрел в частный сектор, перелез через ограду одного их домов и спрятался в чужом гараже. Там его и задержали силовики.

– Следователями проведен осмотр места происшествия, где изъят брошенный на месте нападения топор, допрошен подозреваемый, который подтвердил случившееся при проверке показаний на месте, проводятся допросы очевидцев, принимаются меры к поиску орудий убийства – двух ножей, которые подозреваемый выкинул по пути от места преступления. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU