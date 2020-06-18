«Смотри, как умирает твой любовник!»: Омич из ревности убил соперника с отчеством Отеллович

Эта история назревала давно и разыгралась рано утром 18 июня на окраине Омска. На выезде из города очевидцы заметили полыхающую «Хонду», тушить которую пришлось 10 пожарным на двух машинах. Сначала решили, что иномарка загорелась из-за того, что улетела в кювет. Но выяснилось, что предыстория этого, казалось бы, проходного инцидента намного страшнее и печальнее. За полчаса до этого водитель зверски расправился с 28-летним мужчиной. Жестокая шутка судьбы в том, что у убитого довольно оригинальное отчество – Отеллович. Но в отличие от героя шекспировской трагедии, в истории из жизни он пал жертвой ревнивца, а не наоборот.

Все началось прошлым летом. 35-летний водитель одного из омских предприятий Антон Вишневский (имя и фамилия изменены) обожал жену до безумия. Но в какой-то момент он начал замечать, что любимая заскучала.

30-летняя Алина (имя изменено), работающая косметологом в одном из омских салонов, всегда была яркой девушкой и предметом гордости мужа. Но внезапно начала отстраняться. Все это время Антона терзала мысль, что в их семье происходит что-то непоправимое. Вскоре самые страшные опасения оправдались – супруга уже долгое время изменяла ему с таксистом Григорием Зиминым (имя и фамилия изменены). Муж узнал об этом, когда залез в ее телефон и прочитал переписку в WhatsApp.

Во время скандала, который устроил ей супруг, Алина ничего отрицать не стала. Потом пара пыталась хоть как-то продолжить совместную жизнь – у них двое маленьких детей. Но в декабре все разладилось настолько, что Вишневские расстались.

Алина работает косметологом.

А в марте Антон уговорил жену начать все заново, заявив, что не представляет жизни без нее. По переписке, которую следователи обнаружили в изъятом сейчас телефоне мужчины, видно, что он продолжал трепетно относиться к жене даже несмотря на ее интрижку на стороне. Супруг постоянно писал ей смс – спрашивал, поела ли она, тепло ли одета, какое у нее настроение. Все это время Алина продолжала ему изменять с Зиминым – и, судя по всему, не только с ним.

Антон, видимо, все это время жил в постоянном стрессе – знал, что жена ходит налево, но повлиять на ситуацию никак не мог. И вот в одну из бессонных ночей он отправился на разговор к сопернику, прихватив с собой топор и два ножа.

Он подъехал к дому на улице Молодогвардейской в примерно в 3.00. Вишневский знал, что во дворе припарковано ненавистное такси. План был такой: начать рубить машину топором, а когда на звук сигнализации выйдет владелец, разобраться с ним. Но сирена не сработала, ничего не подозревающий Зимин продолжил спать. За три часа, которые Вишневский его караулил, Антон выпил полную бутылку водки. Когда Григорий, наконец, вышел, чтобы ехать на смену, ревнивый муж уже практически ничего не соображал. А дальше все происходило как в страшном кино, свидетелями которого стали соседи, разбуженные шумом.

– Я держал ножи в обеих руках и бил ими его в живот – слева и справа, – расскажет после Антон Вишневский. – Сколько именно ударов нанес, не считал – но точно больше десяти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785625" frameborder="0"></iframe> Момент нападения ревнивца.

Испуганные очевидцы вызвали на место скорую и полицию. Но спасать было уже некого. Когда на место приехали экстренные службы, все вокруг уже оказалось залито кровью, а раненый скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785593" frameborder="0"></iframe> Омич рассказывает, как убил соперника.Видео: СУ СК России по Омской области

Вишневский снял последствия своей расправы на телефон и выслал когда-то любимой женщине со словами: «Посмотри, как умирает твой любовник!». После этого он бросил топор прямо на месте, ножи выкинул по пути. Потом сел в свою «Хонду» и попытался скрыться. Но машина улетела в кювет. Придя в ярость, Антон поджег ее. Затем забрел в частный сектор. Там он забрался в чужой гараж, где его и нашли силовики. Сейчас мужчину доставили в СИЗО.

У погибшего остался маленький ребенок. У убийцы, которому грозит до 10 лет колонии, – сын и дочка.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, где изъят брошенный на месте нападения топор, допрошен подозреваемый, который подтвердил случившееся при проверке показаний на месте, проводятся допросы очевидцев, принимаются меры к поиску орудий убийства – двух ножей, которые подозреваемый выкинул по пути от места преступления. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.