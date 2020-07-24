«Расскаиваюсь, что дошло до такого»: Жена омича, зверски убившего ее любовника, сделала признание

О чудовищной истории, случившейся в Омске, рассказали в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на федеральном телеканале.

Напомним, трагедия разыгралась в ночь на 17 июня во дворе одного из домов на улице Молодогвардейской. На глазах у жильцов, проснувшихся от криков, неизвестный буквально забивал насмерть их из соседа. Разъяренный мужчина держал в руке по ножу, рядом с ним валялся еще и топор. Никто из собравшихся не рискнул вмешаться в драку, чтобы защитить истекавшего кровью человека. Очевидцы вызвали полицию и скорую. Но к тому моменту, когда экстренные службы приехали на место пострадавшему уже ничем нельзя было помочь, а нападавший скрылся. Спустя несколько часов его нашли в частном секторе на окраине города.

Убитый оказался рэпером.

Задержанным оказался 34-летний водитель Андрей Калинин. На страшное преступление он пошел из ревности. По горькой иронии судьбы его жертвой стал 28-летний молодой человек с отчеством Отеллович. Выяснилось, что Калинин устал терпеть измены жены с этим мужчиной и расправился с ним. Более того, он снял на видео, как умирает соперник и выслал этот ролик жене. В обеих семьях остались маленькие дети...

Муж-ревнивец оказался и сам не образом верности.

Главная «героиня» этой практический шекспировской трагедии – жена убийцы и любовница убитого Юлия Калинина – на программу в Москву ехать категорически отказалась. Но с ней удалось записать интервью в Омске. Причем сделала это бывшая жена погибшего Григорьева.

– Прости меня, – сказала Юлия Калинина экс-супруге своего погибшего возлюбленного. – Я раскаиваюсь. Не представляла, что до такого может дойти. Даже видеть теперь его (своего мужа, Андрея Калинина. - Прим. авт.) не хочу.

Также женщина призналась: в последнее время муж часто был в неадекватном состоянии и даже, по ее подозрению, начал употреблять наркотики. Рассказала Юлия и что Андрей несколько раз поднимал на нее руку. Женщина считает, что в совершенном ее мужем преступлении ее вины нет.

Это прокомментировал друг Калинина, с которым они раньше работали в пожарной части.

– Он любил ее очень сильно! Больная страсть у него такая была! И не верю я, что Андрей ее бил, – считает Александр. – Один раз он ее действительно ударил. У него была машина, которую он только отремонтировал. Юля взяла ее без спроса, попала в аварию и ободрала краску с обеих сторон. Он как увидел, так и надавал ей. Но вот слова, что он ее избивал постоянно, – это ложь! Не надо ее выгораживать! Зачем она ему изменяла? В случившемся вина только жены, ее также надо судить, как и Андрея.

Такой же точки зрения придерживается и первая жена убитого.

– Мы с Вячеславом расстались по моей инициативе, хоть у нас общий сын. Просто я к нему остыла и решила, что не готова повторить судьбу своей бабушки, которая всю свою жизнь прожила с нелюбимым человеком. Я еще молодая, и хочу быть счастливый. Но у нас со Славой были очень хорошие отношения. Он рассказывал, что у него произошла короткая связь с этой Юлией, и она начала его преследовать. Буквально не давала прохода. И я вообще узнала, что он у нее был не один. Почему ее муж выбрал именно Славу, а не кого-то из других мужчин, с которыми она изменяла, – остается только гадать. У них дома ведь постоянные конфликты были.

Сосед, который живет в одном доме с семьей Калининых уже долгое время, напротив, заметил, что они производили очень хорошее впечатление и никаких ссор он никогда не слышал.

– Никаких мужчин Юля домой не водила – это совершенно точно. Я ее практически каждый день на парковке перед нашим домом встречал. Всегда здоровались. Андрей тоже очень спокойный, доброжелательный человек – всегда по-соседски поможет, если просишь. Он действительно на какое-то время пропал. Видимо, они тогда как раз расставались. Но потом вернулся снова, и они даже завели собаку – лабрадора. Думаю, люди, которые не собирались жить вместе и налаживать отношения, не стали бы этого делать. Так что случившееся для всех соседей стало полной неожиданностью. Мы даже сразу не поверили, что все это именно наш сосед такое натворил.

Добавим, обвиняемый в убийстве Андрей Калинин сейчас находится в СИЗО. Там его будут содержать все время, пока идет следствие. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Задержание омича, убившего соперника из ревности .

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