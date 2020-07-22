2020-07-22T07:10:11+03:00
Общество

Обвиняемых в обрушении казармы в Омске выпустили из СИЗО

Станислав МУХИН
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Казарма рухнула перед самым отбоем.Казарма рухнула перед самым отбоем.
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До сих пор не вынесены приговоры обвиняемым в обрушении казармы в поселке Светлый. Напомним, что трагедия случилась в Омске в июле 2015 года. Перед самым отбоем рухнула только что отремонтированная казарма. Под завалами погибли 24 молодых десантника. Многие остались инвалидами.

Следствие пришло к выводу, что к трагедии привел целый комплекс причин: некачественный ремонт и попустительство командования военной части. Якобы полковник Пономарев, руководивший тогда 242 учебным центром ВДВ, вместе со своими заместителем Владиславом Пархоменко скрыли от минобороны факт некачественного ремонта. Есть у следствия претензии и к руководству фирмы, которая проводила реконструкцию. Обвинения предъявлены гендиректору ООО «Ремэксстрой» Александру Дорофееву и его партнеру Дмитрию Баязову.

По информации газеты «Коммерсантъ», все фигуранты дела кроме Бязова и Пархоменко ждут приговора на свободе. Однако накануне и их выпустили из СИЗО, несмотря на то, что Бязов ранее пытался скрыться от следствия в Эстонии. Суд решил, что оснований для бегства за границу у обвиняемого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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