Омичке, обвиняемой в жестокой расправе над водителем, могут сильно сократить срок из-за беременности

6 Июль 2020 2020-07-06T11:28:51+03:00

Ее любовнику в это же время грозит 23 года колонии

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Подходит к концу рассмотрение в суде резонансной истории, которая случилась прошлым летом. Напомним, сначала появилась информация об исчезновении 26-летнего Ильи Лукашевича. Молодого омича искали десятки неравнодушных людей, а он в это время был уже мертв. Тело нашли спустя несколько дней на обочине Красноярского тракта.

Как выяснилось, к зверскому убийству могла быть причастная парочка из Калачинска – 32-летний Юрий Десятов и 33-летняя Ирина Иванова. Они были одноклассниками и встречались чуть ли не в детства. Когда Десятов вернулся из колонии, они возобновили отношения. Любовники решили начать новую жизнь в Петербурге. «Заработать» деньги на это они решили обокрав магазин стройматериалов. Но «выручка» оказалась небогатой, и они решились на новое, куда более страшное преступление.

Парочка подкарауливала свою жертву на трассе. Они изобразили, что их машина сломалась и просили о помощи. Мимо попавших в беду людей не смог проехать Илья Лукашевич. За свою отзывчивость он поплатился жизнью. Парочка его жестоко убила, труп выкинули на обочину. После этого они уехали на его машине в Новосибирск. Там их и задержали.

И вот уже завтра в Омском областном суде фигурантам вынесут приговор.

– В прениях сторон сторона обвинения, с учетом ролей и действий участников в преступлении, предложила суду назначить Десятову наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Ивановой – в виде 14 лет лишения свободы (с учетом нахождения ее в состоянии беременности) в исправительной колонии общего режима (в соответствии с законом женщины не отбывают наказание в иных видах режимов), – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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Стали известны имена людей, жестоко расправившихся с омичом Ильей Лукашевичем ради его авто

Появилась ясность в запутанной истории гибели Ильи Лукашевича. Напомним, 26-летний омич пропал вечером 2 мая. Он уехал с работы, собирался заскочить в гипермаркет за продуктами и перестал выходить на связь. Несколько дней молодого человека искали полицейские и волонтеры. А 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли труп с пробитой головой. Родные опознали Илью. Рядом с телом обнаружили окровавленный домкрат и чей-то кнопочный сотовый. Смартфон самого Ильи и его «Хонда» пропали. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU