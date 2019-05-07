Пропавшего омича, тело которого нашли на Красноярском тракте, могли убить из-за машины

2 мая в Омске пропал молодой мужчина. 26-летний Илья Лукашевич вечером поехал за покупками в «Ленту» и исчез. В течение двух суток его искали родные, друзья и волонтеры. Информация поступала путаная. Кто-то писал, что его «Хонду Торнео» видели в 350 км от города.

А 6 мая на обочине Красноярского тракта нашли труп с черепно-мозговой травмой. До последнего надеявшиеся на чудо друзья опознали Илью. Рядом с телом нашли чужой кнопочный телефон. Сотового погибшего при нем не было. По одной из версий, водитель мог посадить к себе в машину незнакомцев или выйти из салона на их просьбу о помощи. Те, расправившись с ним, сбросили его в канаву у дороги и скрылись на его авто. Вероятно, 20-летняя иномарка стоимостью не более 250 тысяч рублей и стала причиной, из-за которой убили парня.

Фото: vk.com/omsk_live

И дальше история запутывается еще больше. Судя по всему, Илья занимался гонками. Его друзья по этому увлечению уже начали распространять информацию о предполагаемых убийцах Лукашевича. Потом и вовсе появилось сообщение, что их уже задержали в Новосибирской области. Якобы они обронили на месте преступления свой телефон. По другой версии, преступников «вычислили» по сотовому Ильи, который они якобы сдали в ломбард. Пока ничего из этого не подтверждено.

- Нам поступила информация, что серый автомобиль Honda Torneo с госномером Т078НМ55, принадлежавший погибшему, видели в Новосибирской области. Сейчас эта информация проверяется, - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - Полной картины происшедшего у нас еще нет. Судя по характеру травм на трупе, можно предположить, что было совершено разбойное нападение. Пока у нас нет даже подозреваемых.

Очевидцев просят обратиться в Следственный комитет по т. 8 (3812) 395-500 или через интернет-приемную: http://omsk.sledcom.ru/references.

Вероятно, Илью убили из-за этой старенькой «Хонды».Фото: vk.com

«Комсомолка» пообщалась со знакомыми «убийц». Пока они не стали подозреваемыми, мы намеренно не размещаем их фото. Судя по информации, размещенной в соцсетях, к гибели Лукашевича может быть причастна молодая пара из Калачинского района.

Познакомились Иван Обрезов и Яна Стрельцова (имена и фамилии изменены), когда им было по 14 лет - жили по соседству. Потом Иван попал в колонию, а, когда вышел, они начали встречаться снова.

- Я этого человека знаю с рождения, и он бы никогда такого не сделал, - рассказывает подруга Ивана. - Да, он был судим, но даже там никого не обидел. Он на человека руку поднять не может - даже на того, кто его обидел. А убить он точно бы не смог. Несмотря на внешность, он слишком добрый, я его часто за это ругала. Не так давно он даже спас от смерти незнакомую бабушку. Она упала возле парикмахерской. Иван на руках занес ее в здание, вызвал скорую и потом сопровождал до больницы.

- Его родственники живут в моем селе, - рассказал другой знакомый. - Он сидел. Но после того, как освободился, вроде устроился на работу на стройку.

Имеют ли эти люди отношение к гибели Ильи Лукашевича, пока точно не установлено. Кстати, друзья погибшего, разметившие их фото в соцсетях, от комментариев на этот счет отказываются.