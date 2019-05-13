Стали известны имена людей, жестоко расправившихся с омичом Ильей Лукашевичем ради его авто

Появилась ясность в запутанной истории гибели Ильи Лукашевича. Напомним, 26-летний омич пропал вечером 2 мая. Он уехал с работы, собирался заскочить в гипермаркет за продуктами и перестал выходить на связь. Несколько дней молодого человека искали полицейские и волонтеры. А 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли труп с пробитой головой. Родные опознали Илью. Рядом с телом обнаружили окровавленный домкрат и чей-то кнопочный сотовый. Смартфон самого Ильи и его «Хонда» пропали.

Предположительно Илью Лукашевича убили ради 20-летнего авто.Фото: vk.com

Труп Ильи Лукашевича нашли на Красноярском тракте.Фото: vk.com

Вскоре по соцсетям поползли слухи, что убийц омича поймали. Но эту информацию в Следственном комитете почти сразу опровергли. Сначала было только сообщение, что на машине Ильи видели мужчину и женщину. Вскоре стали известны их имена. Ими оказались 32-летняя Ирина Иванова, а ее 33-летний приятель Юрий Десятов из Калачинского района.

«Комсомолка» пообщалась с односельчанами этой пары и с их знакомыми. Все уверяли Юрий, хоть и сидел несколько раз, был человеком безобидным и близкие даже ругали его за излишнюю мягкость. То же самое рассказывали и про Ирину. Мол, они с Десятовым встречались чуть ли не с детства, когда он вышел на свободу, возобновили отношения. И якобы пытались наладить нормальную жизнь. Он устроился на стройку, она работала продавцом в магазине.

Кстати, как только началась шумиха, оба - и Ирина и Юрий - удалили свои страницы в социальных сетях.

Подельники пытались скрыться на угнанной «Хонде», но разбили ее и бросили прямо на дороге.Фото: vk.com

Следователи до последнего момента не раскрывали их личности, боясь спугнуть. Как выяснилось, парочка попыталась скрыться на угнанном авто в Новосибирской области, но по дороге попала в аварию. Старую иномарку, ради которой они предположительно расправились с Ильей Лукашевичем, калачинские Бонни и Клайд бросили на дороге. Еще через несколько дней машину нашли полицейские, но она была пуста. И вот накануне стало известно о задержании Ивановой.

- В результате проведенных следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 32-летняя женщина и ее 33-летний знакомый, ранее неоднократно судимый за хищения чужого имущества, - рассказали в региональном СУСК. - Благодаря грамотным и оперативным действиям следователей и сотрудников полиции вскоре была задержана подозреваемая, в настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соисполнитель преступления объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

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