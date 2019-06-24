«Сначала я этого не планировал. Бес попутал!»: Подозреваемый в убийстве омича Ильи Лукашевича рассказал, как все произошло

Стали известны основные подробности истории, которая всколыхнула практически весь Омск. Напомним, 26-летний омич Илья Лукашевич возвращался домой с работы. Он заехал в супермаркет и бесследно пропал. Несколько суток молодого человека искали родные, полицейские и волонтеры. К сожалению, 6 мая поиски закончились, в канаве на обочине трассы Омск – Красноярка нашли тело Ильи. Рядом с ним валялся чужой сотовый, а вот телефона молодого человека, как и его автомобиля, рядом не было.

Как выяснилось, расправились с ним как раз из-за старенькой «Хонды», которой преступники даже не смогли распорядиться. Иномарку они разбили по пути в Новосибирск, где планировали залечь на дно. Машину бросили в одном из дворов этого города. Почти сразу появилась версия, что к преступлению может быть причастна парочка из Калачинска – 32-летний Юрий Десятов и 33-летняя Ирина Иванова. Они были одноклассниками и встречались чуть ли не в детства. Когда Десятов вернулся из колонии, они возобновили отношения. Выйдя на свободу, Юрий снова попал в неприятности. Его разыскивали за кражу в магазине стройматериалов. Чтобы скрываться от полиции, мужчине понадобились деньги. Его возлюбленной, сельской продавщице, которую большинство знакомых описывали, как беззлобную и приятную молодую женщину, это, вероятно, показалось романтичным. Ирина решилась пойти на преступление вместе с сожителем.

Илья Лукашевич на свою беду оказался неравнодушным человеком, который не смог отказать в помощи.Фото: vk.com

План придумали немудреный. Инсценировали аварию на Красноярском тракте: якобы, их «Лада» съехала в кювет, к тому же закончился бензин. Чтобы не вызвать опасений у потенциальной жертвы, на дороге голосовала девушка, ее приятель стоял в стороне. Дальше оставалось только дождаться одиноко ехавшего водителя. Лишние свидетели, которые смогут оказать сопротивление, парочке были ни к чему.

Илья Лукашевич просто не смог отказать людям, попавшим, как ему казалось, в беду. Он съездил с ними до АЗС в Красноярке, на свои деньги купил канистру и бензин. Потом опять отвез их к «Ладе». В качестве «благодарности» калачинские Бонни и Клайд забили своего спасителя насмерть, его же домкратом.

– У меня план уже был, – расскажет полицейским при задержании Юрий Десятов. – Хотел сначала ударить его по голове и забрать машину. Потом бес попутал, и я продолжил бить.

– Как оказались в канаве?

– Боролись. Он сопротивлялся.

– Он что-то говорил?

– Говорил: «Не трогайте меня!»

Во время следственного эксперимента Десятов показал, как убивал свою жертву. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

После убийства парочка пряталась в Новосибирске у приятеля Десятова, с которым тот сидел в колонии. Иванову задержали почти сразу. Она вернулась к угнанной машине, где ее уже поджидали правоохранители. Десятов успел сбежать. Сначала скрывался на дачах, но хозяева домов попросили его на выход. Тогда предполагаемый убийца прибился к одному из бараков в Коченевском районе Новосибирской области. Его приютил один из жильцов. Вместе мужчины собирали и сдавали металлолом. Десятов копил деньги, чтобы бежать в Дагестан.

Машина с угонщиками, направлявшимися в Новосибирск, попала на камеры. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Угнанную машину парочка бросила в одном из дворов Новосибирска. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

– В этом бараке он скрывался более 1,5 месяцев, – рассказывает начальник отдела Управления уголовного розыска регионального УМВД Алексей Абакумов. – Нам удалось установить его точное местонахождение, вплоть до квартиры. При поддержке бойцов спецподразделения была разработана тактика задержания подозреваемого. Решили брать его ночью, чтобы был эффект неожиданности. Но на подходе к бараку залаяли собаки. Десятов это услышал и успел спрятаться. Когда группа захвата зашла в квартиру, там находился только хозяин. Но полицейские заметили разобранную вторую постель, которая была еще теплой.

Группа захвата обследовала чердак и подвальные помещения. Как выяснилось, беглец прятался как раз в подполе. Он забрался туда и попросил владельца квартиры заколотить вход, чтобы его не смогли найти. Но полицейские вскрыли доски и нашли внизу Десятова.

Десятов пытался спрятаться в подполе, но его нашли. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

После этого его задержали и доставили в Омск. На время следствия рецидивиста отправили в СИЗО. Его подельница попала туда еще раньше. Встретятся они теперь только на суде. А далее, судя по всему, парочке предстоит долгая разлука. Каждому из них грозят внушительные сроки.

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Появилась ясность в запутанной истории гибели Ильи Лукашевича. Напомним, 26-летний омич пропал вечером 2 мая. Он уехал с работы, собирался заскочить в гипермаркет за продуктами и перестал выходить на связь. Несколько дней молодого человека искали полицейские и волонтеры. А 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли труп с пробитой головой. Родные опознали Илью. Рядом с телом обнаружили окровавленный домкрат и чей-то кнопочный сотовый. Смартфон самого Ильи и его «Хонда» пропали. (Далее...)