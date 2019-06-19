Появилось видео задержания предполагаемого убийцы омича Ильи Лукашевича

В Новосибирске задержали предполагаемого убийцу Ильи Лукашевича. Юрий Десятов скрывался больше месяца, но на его след все-таки удалось выйти.

– В результате проведенных следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных и оперативных мероприятий 17 июня в г. Новосибирске был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и хищении автомобиля потерпевшего, –сообщает пресс-служба областного СУСК.

Трагедия произошла 2 мая. По версии следствия, к ней причастна парочка из Калачинска – 32-летняя Ирина Иванова и ее 33-летний сожитель Юрий Десятов, который был не раз судим за кражи. Они остановили Илью Лукашевича на трассе Омск – Красноярка. Отзывчивый молодой человек не смог отказать на просьбу о помощи и вышел из авто. Голосовавшие на дороге люди сказали, что в их «Ладе» закончился бензин. Лукашевич согласился довезти их до заправки. Набрав бензин в канистру, они приехали обратно.

Тело Ильи Лукашевича нашли через несколько дней недалеко от места, где с ним расправились.Фото: vk.com

Сельские Бонни и Клайд спровоцировали ссору со своим спасителем, потом Десятов накинулся на Илью и начал его душить. Иванова, по ее словам, подала возлюбленному домкрат, которым тот добил свою жертву. Все ради его старенькой «Хонды Торнео».

Пропавшего молодого человека ждала не только его семья, в поисках участвовало чуть ли не полгорода. Тело пропавшего нашли спустя несколько дней, в канаве недалеко от того места, где с ним расправились убийцы.

Илью Лукашевича предположительно убили из-за машины.Фото: vk.com

После этого Десятов и Иванова на угнанной иномарке направились в Новосибирск, где планировали залечь на дно. Но по пути разбили машину, ради которой убили человека. Авто они бросили в одном из дворов Новосибирска. Вскоре его нашли полицейские. Патруль возле авто выставили скорее для порядка. Вероятно, правоохранители даже не надеялись, что к нему вернется кто-то из подозреваемых.

Но жадность, видимо, оказалась сильнее здравого смысла. Десятова пришла к машине, ее задержали еще в мае. А вот ее приятель все это время скрывался и был объявлен в федеральный розыск. Благодаря грамотным и оперативным действиям следователей накануне поймали и ее подельника. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия.

Угнанное авто парочка разбила по дороге в Новосибирск.Фото: vk.com

– Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств убийства, а также других преступлений, к совершению которых причастен подозреваемый, – рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. – Расследование уголовного дела продолжается.

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