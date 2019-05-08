2019-05-08T18:55:29+03:00
Происшествия

В Новосибирске обнаружили машину убитого омича Ильи Лукашевича

Розыск подозреваемых в этом преступлении продолжается
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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В соцсетях появилась информация, что автомобиль убитого омича Ильи Лукашевича нашли в Новосибирске. Сейчас охраняют полицейские. Эти сведения уже подтвердили в региональном Следственном комитете.

Напомним, 26-летний житель Омска пропал 2 мая в Нефтяниках. Молодой человек отправился на машине за покупками в гипермаркет и исчез. К поискам подключились полицейские и волонтеры. 6 мая нашли тело Ильи, лежавшее в канаве на обочине Красноярского тракта. Изучив полученные им травмы, правоохранители выдвинули версию о разбойном нападении. Рядом с трупом лежал чужой сотовый, собственного телефона при погибшем не обнаружили. Автомобиль также исчез.

Вскоре появилась информация, что «Хонду» видели в городе Барабинске Новосибирской области. И в интернете поползли слухи, что стали известны имена убийц омича. В соцсетях даже начали распространять ориентировки некой пары из Калачинска. Но в СКР эту информацию опровергли. Пока подозреваемых в этом деле нет. Их поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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