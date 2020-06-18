Юная омичка, изнасиловавшая и убившая мужчину, сделала заявление в суде

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:05:56+03:00

Громкое дело рассматривают в закрытом режиме, но «Комсомолка» выяснила, что происходило в зале заседаний

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В Саргатском районном суде прошли предварительные слушания по делу жительницы деревни Михайловки Татьяны Поленовой (имя и фамилия изменены). 22-летнюю дочь местного фермера обвиняют в убийстве двоих мужчин. При этом во время расправы над одним из них садистка еще и жестоко его изнасиловала. Так что ответить перед законом ей предстоит по еще одной тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера».

Свидетели по делу сильно запуганы – даже несмотря на то, что Поленову поместили в СИЗО – и крайне неохотно идут на контакт даже со следствием. Одна из сельчанок, давшая показания, теперь вынуждена скрываться в Омске.

Дело рассматривается в закрытом режиме, но «Комсомолка» выяснила, что происходило в зале заседаний.

Напомним, изначально Поленова по совету дорогостоящего адвоката, которого ей нанял отец, настаивала, чтобы ее судьбу рассматривали присяжные. Но после волны негатива, которая поднялась после того, как стали известны подробности двойного убийства, она передумала.

Татьяна выступила на предварительном слушании заявила, что снимает ходатайство и просит, чтобы ее дело рассматривали в обычном порядке. Так у Поленовой остается возможность обжаловать решение суда, если оно покажется ей слишком суровым.

ИСТОЧНИК KP.RU