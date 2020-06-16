«Вышли на улицу, чтобы не видеть, как его забивают»: Очевидец рассказал, как его соседка изнасиловала и убила омича

Серия чудовищных по своей жестокости и почти таких же бессмысленных убийств произошла в тихой деревне Михайловке, расположенной в ста километрах от Омска. Причем после первой расправы, когда неизвестный на тот момент садист, сначала изнасиловал местного жителя палкой от швабры, а потом зверски забил и выкинул на обочину, у следственных органов не было даже подозреваемых. Только позже выяснилось, свидетелей преступления множество, но сельчане настолько запуганы, что добиться имени садиста у них было невозможно.

Открыть его один из михайловцев набрался смелости только после второго убийства. Оно произошло в его доме, и брать вину на себя молодой человек не хотел. Оказалось, к страшным преступлениям причастна миловидная 22-летняя дочь местного фермера. Семья до сих пор держит в страхе всю деревню, и люди крайне неохотно рассказывают о случившемся.

Поначалу Татьяна Поленова (имя и фамилия изменены) была настолько уверена в собственной безнаказанности, что заявила: на нее «повесить» два трупа. Однако девушка оказалась настолько недальновидной, что сама на себя собрала улики и выложила их в открытый доступ. Надругавшись над своей первой жертвой, она сделала фото умиравшего мужчины и разослала друзьям в социальных сетях. Снимок она сопроводила язвительной подписью.

Отец Тани начал распродавать имущество, чтобы оплатить дочери хорошего адвоката.Фото: Личный архив

Очень важную роль в раскрытии цепи преступлений сыграл сосед Поленовой, работающий на ферме ее отца, Алексей Иванов (имя и фамилия изменены). Он и сейчас сильно нервничает, вспоминая о происшедшем. Парня буквально трясет и он начинает заметно заикаться, когда он показывает и рассказывает, что случилось в середине октября в его доме. Дело в том, что вторая расправа произошла в его доме. Сельчанину пришлось рассказать о случившемся, чтобы не брать вину на себя. Теперь, по словам молодого человека, ему угрожают. А его сестре, которая также стала свидетельницей того убийства, сейчас приходится скрываться от расправы в Омске.

– Мы с сестрой и Поленовой сидели у нас на кухне, выпивали, Данилов (фамилия изменена) ушел в комнату и лег на диван. Зашел разговор об отце Поленовой, на которого мы работаем, и Данилов нелестно о нем отозвался, обматерил его. Поленова залетела в комнату, схватила Данилова за ногу и скинула на пол. Он упал на бок. Она прыгнула сверху ему на ноги. После этого сидела на нем в районе ляжек и, удерживая его ноги, чтобы он не мог пошевелиться, начала бить. Удары наносила в грудь, по ребрам. Сколько именно их было, я точно не считал – много.

– Он на нее нападал, бил в ответ?

– Пытался отмахиваться, защититься как-то.

– А вы не заступились за него?

– Мы боялись Татьяну. Сестра зашла в комнату, но не смогла ее уговорить остановиться. Поленова била и била. Чтобы не видеть, как она забивает человека насмерть, мы вышли на улицу. Потом Таня, наконец, ушла. Когда мы вернулись, Данилов снова лег на кровать, отвернулся лицом к стене. Мы думали, что он оклемается. Но 17 октября в полседьмого утра нашли уже его труп. Он так и умер, лежа на боку.

Суд по этому делу проводится в закрытом режиме. Девушку обвиняют сразу по двум тяжким статьям: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и за насильственные действия сексуального характера. Отец Поленовой сейчас распродает имущество, чтобы оплатить услуги дорогого адвоката для дочери. Защитник, кстати, сначала посоветовал Поленовым настаивать на суде присяжных.

Но, увидев, какой негатив вызвала эта история после огласки в СМИ, они решили, что разжалобить присяжных не получится. На предварительных слушаниях, которые состоялись в понедельник, 15 июня, в Саргатском райсуде, Татьяна попросила, чтобы ее дело рассматривали в обычном режиме. Это оставляет для нее возможность подать апелляцию в случае слишком жесткого приговора.

Как уточнили в пресс-службе областного СУ СК, по каждой из статей Поленовой грозит до 15 лет лишения свободы. Если бы она была мужчиной, то санкции бы предусматривали только строгий режим. Но женщины в РФ отбывают наказание только в колониях общего режима, куда Поленову и отправят, если докажут ее вину.

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