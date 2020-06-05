В Омской области начался второй этап смягчения карантинного режима

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:23:08+03:00

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Режим полной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Омской области до 14 июня. Однако на заседании регионального штаба, проходившем в пятницу, 5 июня, принято решение о существенных послаблениях.

- Принимаем решение перехода на второй этап смягчения ограничительных мероприятий. В рамках второго этапа могут быть открыты объекты торговли площадью не более 800 квадратных метров и отдельные образовательные организации, - заявил на заседании губернатор Александр Бурков.

Уже решено, что летние веранды кафе и ресторанов в Омской области смогут открыться с 12 июня, а садики - с 22-го.

Напомним, накануне 4 июня, начали работать торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU