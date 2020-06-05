2020-06-05T15:13:01+03:00
Общество

Названа дата открытия летних веранд кафе и ресторанов в Омске

Заведения общепита уже начали их обустраивать
Анна МИКУЛА
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Омские заведения общепита почти повсеместно начали сооружать летние веранды - чтобы не терять ни дня после того, как им разрешат открыться.

Их судьбу решали сегодня, 5 июня, на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. Напомним, в регионе до 14 июня продлен режим полной готовности, все кафе и рестораны, закрыты уже более двух месяцев.

И вот регион постепенно начинает выходить из затянувшегося кризиса. Решением губернатора Александра Буркова летние веранды смогут открыться с 12 июня, а спустя 10 дней начнут работать и садики. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Кроме того, накануне начали работать торговые центры. С какими трудностями им пришлось столкнуться в первый рабочий день после длительного перерыва, мы рассказывали здесь.

Также омичам разрешили ездить на кладбища и ездить на дачных автобусов. Расписание маршрутов здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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