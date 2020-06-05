В Омске планируют избавиться от спальных районов

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:39:48+03:00

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На внеочередном заседании горсовета обсудили изменения в Генплан Омск до 2040 года. Его разработкой занимается институт территориального планирования «Град». Авторы проекта предлагают укрепить зеленый каркас нашего миллионника, объединив все парки и скверы пешеходными дорожками. Кроме того, особое внимание уделено водным объектам Омска, которые создают его уникальный климат.

В городе есть не только Иртыш и Омь, но и множество небольших рек и озер. Одна из задач – укрепление и очистка береговых линий. Кроме всего прочего это поможет избежать подтоплений в северной части города.

Большое внимание уделено и будущей застройке города. Главное в новом Генплане – преемственность по отношению к действующему. К историческому центру со всеми его объектами отнесутся бережно. А вот спальные районы могут уйти в прошлое. Их объединят с промышленными и деловыми центрами. Все это призвано облегчить жизнь горожан, которые сейчас простаивают в пробках, добираясь на работу с одного конца города в другой.

– Во многом та градостроительная документация, которая сейчас действует в Омске, сформирована еще в школе индустриальной экономики, когда мы жили заводами и ориентировали город на то, что есть спальные и промышленные районы. И каждое утро мы едем из первого во второй, а вечером – обратно, – пояснил директор «Града» Илья Бальцер. – Сегодня ситуация в экономике изменилась, мы уже ближе к постиндустриальному обществу. Мы провели достаточно детальный анализ рабочих мест. Выяснили, что многие предприятия, модернизировав производство, сократили рабочие места. Поэтому больше людей работают в сфере городских услуг, коммуникаций и разделять спальные, общественно-деловые и промышленные районы нет резона. Мы вводим две зоны. Одна предусматривает смешивание промышленной и общественно-деловой. Если промышленный объект не находится в санитарной зоне и не наносит вреда окружающей среде, почему бы рядом с ним не разместить деловой центр? В городе уже есть такие примеры, но сейчас это находится не совсем в рамках градостроительной документации. Кроме того, что мешает жилому дому находиться рядом с офисным центром? Они друг другу никак не вредят. С одной стороны, это позволит всем нам найти работу рядом с домом, с другой – сократит потребность в парковочных местах. Это большая экономия площади городских территорий.

В целом депутаты с большим интересом ознакомились с представленным им проектом. Пока это только черновик. Поделиться своими соображениями, как преобразить Омск, любой местный житель может до 19 июня по бесплатному телефону горячей линии – 8-800-505-73-76 (пн-чт – с 14.00 до 18.00, пт – с 14.00 до 17.00).

– До начала пандемии мы проводили «живые» встречи с омичами, – отметил Илья Бальцер. – К сожалению, были вынуждены это прервать, сейчас мы ушли в онлайн-режим. Работает бесплатная горячая линия, на которую может позвонить любой житель. Работают группы в соцсетях. Открыт сайт проекта, где выложена вся информация, размещена интерактивная карта Генплана. Завтра мы попробуем новый для себя формат – стрим через социальные сети. Также обращения можно присылать почтой, либо через систему Госуслуг. На сайте горадминистрации в разделе Генерального плана размещена кнопка, благодаря которой вы сможете официально подать обращение в части разработки Генплана. Сейчас уже поступило более 30 официальных обращений через Госуслуги. Обращения через соцсети идут постоянно, письменно поступило более 200 обращений. Считаю, что для начала общественных обсуждений это достаточно хорошие цифры. Надеюсь, что дальше они будут только расти. Нам очень нужна помощь, обратная связь, чтобы мы могли сделать проект Генплана действительно ориентированным на омичей.

ОФИЦИАЛЬНО

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«Один из ярких акцентов Генплана – его вариативность»

Депутат Омского городского совета Алексей СОКИН:

– Нам представили актуализированный Генеральный план Омска. Мне понравились три ярких акцента. Первое – это преемственность с предыдущим Генпланом. Но вместе с этим – вариативность. Например, аэропорт – как будет развиваться город, если его перенесут и если его оставят. Второе – по транспортной инфраструктуре. В прошлом Генплане ее цена была дорога, потому что стоимость предлагавшихся многоуровневых транспортных развязок высока. «Град» предлагает жить по формуле: цена затрат – результат. Может быть, действительно не стоит строить развязки в два-три уровня, а найти альтернативный вариант. И третье – представлены все общественные пространства, которые должны быть в городе. Они связаны между собой пешеходным транзитом. Идея комфортного проживания в городе для омичей заложена в Генплане, поэтому, на мой взгляд, проект достойный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/783232" frameborder="0"></iframe> Илья Бальцер.

ИСТОЧНИК KP.RU