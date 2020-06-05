2020-06-05T11:40:50+03:00
Общество

В Омске появятся парк на месте промзоны и 15-километровая набережная

Депутатам горсовета представили Генплан до 2024 года [видео]
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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Сегодня, 5 июня, в горсовете решается судьба Омска на ближайшие 20 лет. Разработчики Генплана из института территориального планирования «Град» представили свою концепцию. Если все задуманное воплотят в жизнь, наш миллионник может стать более комфортным, чем сейчас.

Одна из главных задач, по мысли авторов проекта, – сохранить и усилить зеленый каркас города. Планируется реконструировать уже существующие парки и создать новые – природные, рекреационные и даже спортивные. В идеале такие зоны должны находиться для каждого омича не далее чем в 12-ти минутах поездки на транспорте.

– В сеть общественных пространств включены не только парки и скверы, но и благоустроенные площади, торговые улицы. Все они будут связаны между собой, – рассказала ведущий инженер «Града» Наталья Старченкова. – Горожане смогут отдыхать там не только летом, но и зимой.

Большой парк планируют разбить в районе улицы Красный Пахарь, где сейчас находятся склады минобороны. На этом же пустыре появится возможность построить новые многоэтажные дома и офисы. Семейную зону отдыха хотят создать в районе улицы 10 лет Октября. Туда же, за черту города, перенесут ипподром.

Также Генпланом предусмотрена 15-километровая набережная – от Речного порта до причала в городке Нефтяников.

– Генеральный план – это не догма, не тот документ, который нам сразу все преобразит, – отметил глава комитета по архитектуре и градостроительству Омского горсовета Дмитрий Лицкевич. – Это документ стратегического развития, и в то же время он учитывает нынешние реалии, в которых живет Омск. «Град» по максимуму планирует учесть застройку, сложившиеся исторические объекты и в то же время закладывает основу на перспективу. Пока что это еще черновик, который находится в разработке. До 19 июня любой житель Омска может подать свои предложения и замечания к изменениям, которые предстоят в Генплане. И они все будут учтены в окончательном варианте. Поэтому я всех призываю: если есть какие-то соображения, поделиться своим видением.

Добавим, что поделиться своими соображениями по поводу Генплана Омска горожане смогут, позвонив по телефону горячей линии – 8-800-505-73-76 (пн-чт – с 14.00 до 18.00, пт – с 14.00 до 17.00).

Дмитрий Лицкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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