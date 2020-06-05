В Омске хотят сделать несколько центров – это позволит уменьшить пробки

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:41:12+03:00

Как будет развиваться наш миллионник до 2024 года, обсуждали на внеочередном заседании горсовета [видео]

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В горсовете прошло внеочередное пленарное заседание. На нем обсуждали, как будет развиваться Омск в ближайшие 20 лет. Депутатам предстоит утвердить Генплан города до 2024 года. 10 октября прошлого года контракт на его разработку выиграл институт территориального планирования «Град».

– Мы много где работаем, но с такого уровня вовлеченности депутатов, как в Омске, еще нигде в стране не встречали. Спасибо, что так детально вникли в процесс, – отметил гендиректор «Града» Илья Бальцер.

Подрядная организация представила, что в итоге получилось. Генплан рассмотрели сразу в нескольких направлениях – пространственном, транспортном, социальном, инженерном и инвестиционном. Депутат Дмитрий Петренко предложил дискутировать по поводу доклада каждого выступающего.

– Мы обсуждали Генплан на протяжении четырех часов, – пояснил его коллега Дмитрий Лицкевич. – Чтобы сэкономить всем время, предлагаю высказывать мнения уже после всех выступлений.

Лицкевича поддержал и спикер горсовета Владимир Корбут:

– У всех депутатов есть возможность лично внести предложения или возражения по поводу услышанного – уже после заседания, – отметил Корбут. – Кроме того, трансляцию заседания горсовета сейчас смотрят около 7 тысяч омичей.

Уже завтра, 6 июня, «Град» проведет онлайн-встречу в формате стрима, где любой горожанин может поделиться своими соображениями по поводу того, что предлагается разработчиками Генплана. Подробности можно узнать здесь.

Одна из основополагающих идей – сделать наш город полицентричным. Это позволит значительно разгрузить дорожный трафик – ведь сейчас деловая жизнь города сконцентрирована по большей части в историческом центре.

– Изначально Омск появился из нескольких маленьких городков, – отметила главный архитектор «Града» Ирина Стуканева. – Мы планируем это учесть и сделать несколько центров в городе. Сейчас существует 47 планировочных элементов, каждый из которых станет основой для социально-экономической зоны. В каждой функциональной зоне мы учитываем не только границы, но и такие критерии, как этажность, плотность застройки. Это необходимо, чтобы видеть реальную картину и исключить спальные районы, создать в них места приложения труда.

По замыслу авторов Генплана, центры социально-экономической активности могут появиться на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября, на проспекте Мира и Красном Пути, а также на улице 10 лет Октября.

– Генеральный план-2040 уже получил одобрительные отзывы губернатора и мэра, – отметил глава департамента градостроительства и архитектуры Михаил Губин. – Сегодня проект презентован в Омском горсовете. Нам важно положительное мнение депутатов, потому что именно они будут утверждать ключевой градостроительный документ. А значит, последние полгода кропотливой подготовки проекта мэрией и разработчиками прошли в правильном направлении. Важно, что в работе приняли участие бизнесмены, общественники, научное сообщество, пенсионеры, дети – мы попытались максимально охватить аудиторию омичей и никого не оставить без внимания. И это правильно, когда будущее города определяют те, кто в нем живет. И сейчас как никогда от омичей ждут активного участия в общественных обсуждениях – финальной стадии подготовки проекта нового генерального плана. Необходимо ознакомиться с проектом (самое простое – посмотреть электронную версию на сайте администрации) и внести свои последние коррективы до 19 июня.

В целом депутаты положительно оценили представленный им проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU