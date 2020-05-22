Мать и отчим омского «мальчика на гречке» подали апелляцию на решение суда

22 Май 2020 2020-05-22T08:26:34+03:00

Юмашеву и Казакова приговорили к заключению в колонию.

Юмашева и Казаков, долгое время издевавшиеся над ребенком, сейчас сидят в колонии

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Алина Юмашева и ее муж Сергей Казаков обжалуют решение Омского районного суда. В феврале их приговорили к 1,5 и 4,5 года колонии соответственно.

Кроме того, они должны выплатить ребенку компенсацию в 400 тысяч рублей.

Напомним, Казаков с молчаливого согласия Юмашевой систематически издевался на 8-летним пасынком. Ребенка иногда на всю ночь ставили голыми коленями на гречку. В результате крупа буквально вросла в кожу и загноилась. Родная мать помогала мальчику лишь тем, что отмачивала и снимала гречку с коленей, перевязывала раны. А потом все повторялось сначала...

Паша (имя мальчика изменено) смог сбежать к соседям по даче, и вся садистская история открылась. Возбудили уголовное дело, мать лишили родительских прав. Ребенок сейчас живет с бабушкой.

Во время суда и, видимо, сейчас парочка не раскаивалась в случившемся. Юмашева заявляла, что после освобождения планирует по-прежнему жить с человеком, который истязал ее ребенка. Недавно они подали апелляцию и намерены добиваться своего освобождения. Первое заседание в облсуде назначено на 11 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU