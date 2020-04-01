2020-04-01T08:05:40+03:00
Общество

В Омской области закрыты пункты пропуска «Ольховка» и «Исилькуль»

Проехать в Казахстан нельзя из-за коронавируса
Анна МИКУЛА
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Проехать в Казахстан нельзя из-за коронавируса.Проехать в Казахстан нельзя из-за коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С сегодняшнего дня в Омской области введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. И, к сожалению, это не первоапрельская шутка. Ситуация крайне серьезная: в городе выявлено уже 8 зараженных, один их них в крайне тяжелом состоянии. Еще 1 200 людей имели с ними прямые контакты, и у них болезнь также может проявиться в ближайшие дни.

Всего на карантине в регионе находятся 7218 местных жителей, в том числе – 28 человек в больнице.

Омичам запрещено выходить на улицу за исключением экстренных ситуаций.

Также сообщается о перекрытии дорог в Казахстан.

С 00.00 30 марта прекращено движение через МАПП «Ольховка» на км 192 федеральной автодороги А-320 и МАПП «Исилькуль» на км 677 федеральной автодороги Р-254 «Иртыш». Осуществляется пропуск грузовых транспортных средств, перевозящих, в том числе товары первой необходимости, обеспечен пропуск лиц, категорий, регламентированных в документе. Просим учитывать это обстоятельство при планировании зарубежных поездок, информирует Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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