2020-04-01T07:23:25+03:00
Общество

«Нарушение самоизоляции в Омске – теперь наказуемо»: Губернатор Бурков попроси сибиряков сидеть дома

Число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 8 - введен режим всеобщей обязательной самоизоляции
Станислав МУХИН
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Очень много желающих нажиться на страхе перед коронавирусом.Очень много желающих нажиться на страхе перед коронавирусом.Фото: ВКонтакте
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За последние сутки число заболевших коронавирусом выросло до 8 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его лечение обсуждается консилиумом врачей. А в Омской области с 1 апреля введен режим всеобщей обязательной самоизоляции. Это значит, что покидать квартиры можно лишь для похода в ближайший магазин или аптеку, для поездки на работу, если работодатель не разрешил остаться дома и выдал справку.

Губернатор Александр Бурков обратился к омичам с просьбой оставаться дома. Глава региона напомнил: нарушение самоизоляции теперь наказуемое деяние.

- Выходные дни это показали, уязвимые социальные группы нарушают режим ограничений - несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. Теперь это запрещено. Уважаемые омичи, я прошу всех выполнять правила особого режима самоизоляции. Мы должны сберечь себя, сберечь близких, тех, кто рядом с вами работает, рядом с вами живёт. Поэтому ещё раз прошу вас неукоснительно соблюдать все правила. С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием, - заявил Александр Бурков.

Губернатор Бурков: Ситуация с коронавирусом ухудшается - уже 8 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Нарушение самоизоляции в Омске – теперь наказуемо»: Губернатор Бурков попроси сибиряков сидеть дома