«Нарушение самоизоляции в Омске – теперь наказуемо»: Губернатор Бурков попроси сибиряков сидеть дома
За последние сутки число заболевших коронавирусом выросло до 8 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его лечение обсуждается консилиумом врачей. А в Омской области с 1 апреля введен режим всеобщей обязательной самоизоляции. Это значит, что покидать квартиры можно лишь для похода в ближайший магазин или аптеку, для поездки на работу, если работодатель не разрешил остаться дома и выдал справку.
Губернатор Александр Бурков обратился к омичам с просьбой оставаться дома. Глава региона напомнил: нарушение самоизоляции теперь наказуемое деяние.
- Выходные дни это показали, уязвимые социальные группы нарушают режим ограничений - несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. Теперь это запрещено. Уважаемые омичи, я прошу всех выполнять правила особого режима самоизоляции. Мы должны сберечь себя, сберечь близких, тех, кто рядом с вами работает, рядом с вами живёт. Поэтому ещё раз прошу вас неукоснительно соблюдать все правила. С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием, - заявил Александр Бурков.
Губернатор Бурков: Ситуация с коронавирусом ухудшается - уже 8 заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU