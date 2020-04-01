«Нарушение самоизоляции в Омске – теперь наказуемо»: Губернатор Бурков попроси сибиряков сидеть дома

1 Апр 2020 2020-04-01T07:23:25+03:00

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За последние сутки число заболевших коронавирусом выросло до 8 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его лечение обсуждается консилиумом врачей. А в Омской области с 1 апреля введен режим всеобщей обязательной самоизоляции. Это значит, что покидать квартиры можно лишь для похода в ближайший магазин или аптеку, для поездки на работу, если работодатель не разрешил остаться дома и выдал справку.

Губернатор Александр Бурков обратился к омичам с просьбой оставаться дома. Глава региона напомнил: нарушение самоизоляции теперь наказуемое деяние.

- Выходные дни это показали, уязвимые социальные группы нарушают режим ограничений - несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. Теперь это запрещено. Уважаемые омичи, я прошу всех выполнять правила особого режима самоизоляции. Мы должны сберечь себя, сберечь близких, тех, кто рядом с вами работает, рядом с вами живёт. Поэтому ещё раз прошу вас неукоснительно соблюдать все правила. С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием, - заявил Александр Бурков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/770030" frameborder="0"></iframe> Губернатор Бурков: Ситуация с коронавирусом ухудшается - уже 8 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU