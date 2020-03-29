Омичей напугало скопление скорых возле аэропорта

29 Март 2020 2020-03-29T17:02:03+03:00

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Омских водителей, проезжавших в ночь на 29 марта возле омского аэропорта, напугало большое скопление машин скорой помощи, которые стояли в районе воздушной гавани.

Как выяснилось, в это время там встречали сразу два борта из Таиланда - возвращались 610 омичей, которые ездили туда отдыхать. Из-за угрозы коронавируса их ждали в полной "боевой" готовности медики и сотрудники Роспотребнадзора в защитных костюмах, специальных масках и очках. Все приехавшие прошли осмотр. Двоих сразу увезли в обсервацию в инфекционную больницу, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Напомним, также сегодня, 29 марта стало известно о целой семье омичей, которая заразилась коронавирусом в Эмиратах. Тем временем омичи продолжают беспечно гулять по улицам, массово нарушая карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/769477" frameborder="0"></iframe> Скорые возле аэропорта.Видео: "Инцидент Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU