На видео попало, как в Омском аэропорту встречали туристов, вернувшихся из Таиланда

29 Март 2020 2020-03-29T09:51:02+03:00

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В ночь на воскресенье, 29 марта, в Омск вернулись два рейса из-за границы. В общей сложности из Таиланда, где сейчас бушует коронавирус, вывезли 610 человек.

Пассажиры их Таиланда сняли на видео, как из встречали в омском аэропорту. В зале, куда выходят прилетевшие, их кроме работников аэропорта ждали медики и сотрудники Роспотребнадзора. Все специалисты были в защитных космюмах, масках и очках.

У прибывших измерили температуру и взяли личные данные, чтобы контролировать, как люди соблюдают самоизоляцию. Двоих пассажиров из здания аэропорта увезли в обсервацию.

Кроме того, накануне подтвердился диагноз у троих омичей. Семья с ребенком прилетела из Эмиратов 15 марта и сейчас находится в инфекционной больнице.

В Омском аэропорту встречают туристов из Таиланда.Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU