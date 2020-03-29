2020-03-29T09:51:02+03:00
Общество

На видео попало, как в Омском аэропорту встречали туристов, вернувшихся из Таиланда

Из-за коронавируса их ждали медики в спец костюмах [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: министерство здравоохранения Омской областиФото: министерство здравоохранения Омской области
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 29 марта, в Омск вернулись два рейса из-за границы. В общей сложности из Таиланда, где сейчас бушует коронавирус, вывезли 610 человек.

Пассажиры их Таиланда сняли на видео, как из встречали в омском аэропорту. В зале, куда выходят прилетевшие, их кроме работников аэропорта ждали медики и сотрудники Роспотребнадзора. Все специалисты были в защитных космюмах, масках и очках.

У прибывших измерили температуру и взяли личные данные, чтобы контролировать, как люди соблюдают самоизоляцию. Двоих пассажиров из здания аэропорта увезли в обсервацию.

Кроме того, накануне подтвердился диагноз у троих омичей. Семья с ребенком прилетела из Эмиратов 15 марта и сейчас находится в инфекционной больнице.

В Омском аэропорту встречают туристов из Таиланда.Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В омском парке вандалы срубили ель
Пожилым омичам запретили выходить на улицу без острой необходимости
На видео попало, как в Омском аэропорту встречали туристов, вернувшихся из Таиланда
«Не покидайте дом без крайней необходимости»: Омичам стали приходить предупреждения от МЧС
В Омской области создали платформу, где собраны сервисы по доставке еды
Из-за угрозы коронавируса у рабочих Омского НПЗ измеряют температуру
В соцсети попали личные данные омской студентки, у которой заподозрили коронавирус
У студентки из Омска в Казахстане не подтвердился коронавирус
PREMIER покажет онлайн-концерт Zivert
В Омске машина зависла прямо над сугробом
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» примут участие во всемирной акции «Час земли»
17-летний омич воровал вещи в раздевалке спорткомплекса
Молодой омич напал на 12-летнего ребенка, а потом – на 57-летнюю женщину
Омич, убивший человека из-за бутылки водки, попал на запись камеры наблюдения
Неправильно припаркованный на Ленина розовый УАЗ рекламировал шоу «Солдатки» на ТНТ
Омичи «зажгут синим»
Омичи появились на WildBerries
Пьяный омич угрожал расправой медикам скорой, которые пытались ему помочь
Число потенциальных носителей коронавируса в Омске увеличилось почти до 4 тысяч человек
«Все службы в режиме повышенной готовности»: Мэр рассказала, как Омск будет бороться с Covid-19
Медведь Кузя из Большереченского зоопарка показал, как правильно делать зарядку
Жители севера Омской области жалуются на агрессивных волков