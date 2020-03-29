На видео попало, как в Омском аэропорту встречали туристов, вернувшихся из Таиланда
В ночь на воскресенье, 29 марта, в Омск вернулись два рейса из-за границы. В общей сложности из Таиланда, где сейчас бушует коронавирус, вывезли 610 человек.
Пассажиры их Таиланда сняли на видео, как из встречали в омском аэропорту. В зале, куда выходят прилетевшие, их кроме работников аэропорта ждали медики и сотрудники Роспотребнадзора. Все специалисты были в защитных космюмах, масках и очках.
У прибывших измерили температуру и взяли личные данные, чтобы контролировать, как люди соблюдают самоизоляцию. Двоих пассажиров из здания аэропорта увезли в обсервацию.
Кроме того, накануне подтвердился диагноз у троих омичей. Семья с ребенком прилетела из Эмиратов 15 марта и сейчас находится в инфекционной больнице.
В Омском аэропорту встречают туристов из Таиланда.Видео: Инцидент Омск
ИСТОЧНИК KP.RU
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