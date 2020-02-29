2020-02-29T14:11:03+03:00
Происшествия

На месте обрушения складов в Омске продолжают разбирать завалы

Также на месте работали сотрудники «Омскэлектро»
Анна МИКУЛА
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На месте обрушения продолжает работать экскаватор.На месте обрушения продолжает работать экскаватор.Фото: Анна МИКУЛА
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Напомним, ЧП случилось в пятницу, 28 февраля, вечером. Такой исход был очевиден – построенные в прошлом веке военные склады, сейчас уже находящиеся в частной собственности, долгое время находились в аварийном состоянии и, наконец, рухнули. Хуже то, что для многих это стало неожиданностью и предупредительными лентами – сейчас даже там, где уже и падать нечему, – территорию обнесли только сейчас.

На записи с видеорегистратора, которую выложил в соцсети проезжавший мимо водитель, видно, что все произошло очень быстро. Здание рухнуло в одно мгновение, поднялись клубы пыли, а машины едва успели увернуться от сыпавшихся на дорогу обломков.

Только чудом в момент на тротуаре, куда рухнул кусок стены, не было людей. Инцидент произошел в вечерний час пик. Сообщение об обрушении поступило в 18.27. Спасатели работали на месте до 23.12.

Сотрудники «Омскэлектро» чинят провода. Фото: Анна МИКУЛА

Сотрудники «Омскэлектро» чинят провода.Фото: Анна МИКУЛА

Сегодня, 29 февраля, с двух сторон аварийного участка продолжают дежурить полицейские – вероятно, чтобы туда не пробрались любопытствующие горожане. Находиться в этом месте по-прежнему опасно. Руины весь день продолжает разгребать экскаватор. Кроме того, в непосредственной близости от этого участка работают сотрудники «Омскэлектро». Не исключено, что при обрушении постройка зацепила провода.

Тем временем прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Рухнули склады в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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