ЧП в центре Омска: Рухнули заброшенные военные склады

В Омске только что рухнули заброшенные военные склады, расположенные недалеко от остановки "Дом печати", напротив "Каскада". На месте вдоль дороги, где произошло обрушение выстроилась колонна из пожарных машин.

В региональном ГУ МЧС "Комсомолке" рассказали о том, что сообщение от очевидцев поступило в 18.29 по омскому времени. Сейчас на месте работают 9 пожарных машин и 30 сотрудников. Спасатели занимаются разбором завалов, пока под ними никого не обнаружили. На месте обрушения работают все экстренные службы

В полиции проинформировали, что сейчас возле рухнувших складов работает следственно-оперативная группа. В частности сотрудники УМВД сейчас по большей части занимаются охраной общественного порядка и обеспечением беспрепятственного проезда спецтехники к месту происшествия. Место оцеплено, чтобы не пострадал никто из зевак столпившихся возле руин. Движение на этом участке дороги пока перекрывать не планируют, но водителям стоит продумать пути объезда. Здесь, наверняка, соберется пробка.

В пресс-службе областного минздрава сообщили, что пока на месте дежурит одна машина скорой, оборудованной для оказания первой помощи, если из-под завалов извлекут людей. Также все службы находятся в полной готовности - дополнительные машины могут приехать на место в течение нескольких минут, если будет такая необходимость.

Кстати, только под счастливой случайности под завалами не оказалась автор этого материала, проходившая там буквально за несколько часов до ЧП. И стена уже очень сильно накренилась, а под самой крышей были установлены импровизированные подпорки.

И вот вся эта многотонная неустойчивая конструкция, где до пор остаются обрывки баннера, которым склады затянули "для красоты", рухнула прямо на тротуар. Обычно по вечерам в этом месте довольно многолюдно - по этой дороге многие местные жители возвращаются домой, гуляют с собаками.

Фото: vk.com/omskgolos

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Буквально в конце декабря склады продали с аукциона. У горожан вроде бы даже появилась надежда, что картина вдоль проспекта Карла Маркса между «Домом печати» и Транспортным университетом, уже в скором времени может измениться.

Напомним, одноэтажные здания построенные еще при Николае II принадлежали бывшему военному городку № 13. После его расформирования долгое время пустовали. Несколько лет тому назад после случившегося там пожара, их обещали разобрать. Но дело закончилось тем, что их просто затянули баннером, имитирующим красивую кирпичную кладку.

С 2015 года склады арендовало ООО «Техноком Логистик», которое даже планировало построить на этом месте торговый комплекс. В итоге и от этой идеи отказались.

И вот у помещений, которые выставили на торги появился собственник. Конкурс выиграла московская компания «Профит Реал Эстейт». При этом цена складов по сравнению с первоначально заявленной выросла в 4 раза и достигла 45,1 млн рублей. (Подробнее...)