2019-12-12T11:48:58+03:00
Общество

Полуразрушенные склады минобороны в центре Омска продали за 45,1 млн

Они достались московской компании
Анна МИКУЛА
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Появилась надежда, что картина вдоль проспекта Карла Маркса между «Домом печати» и Транспортным университетом, уже в скором времени может измениться. Сейчас горожане вынуждены наблюдать полуразрушенные и пугающе накренившиеся над тротуаром стены складов минобороны.

Напомним, одноэтажные здания построенные еще при Николае II принадлежали бывшему военному городку № 13. После его расформирования долгое время пустовали. Несколько лет тому назад после случившегося там пожара, их обещали разобрать. Но дело закончилось тем, что их просто затянули баннером, имитирующим красивую кирпичную кладку.

С 2015 года склады арендовало ООО «Техноком Логистик», которое даже планировало построить на этом месте торговый комплекс. В итоге и от этой идеи отказались.

И вот у помещений, которые выставили на торги появился собственник.

По информации «Омскрегиона», за лот боролись десять участников: физические лица Дмитрий Колмогоров, Сергей Волков и Игорь Бабиков, индивидуальные предприниматели Денис Лезный и Федор Дьяков, ООО «Профит Реал Эстейт», ООО «ИТ Капитал», ООО «Добродом», АО «Завод сборного железобетона № 6», ООО «Эффективные решения» (владелец – Сергей Павлов).

В итоге конкурс выиграла московская компания «Профит Реал Эстейт». При этом цена складов по сравнению с первоначально заявленной выросла в 4 раза и достигла 45,1 млн рублей. Разумеется, участников интересовали не сами убитые помещения, а земля под ними – ведь участок находится в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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