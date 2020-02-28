Появилось видео с моментом обрушения старых военных складов в центре Омска

То, чего так долго боялись случилось: бывшие склады Минобороны, которые давно были брошены, всё-таки рухнули. ЧП произошло, по данным МЧС, около 18.30. Горожане, которые каждый день ходили мимо ветхих стен некогда военных объектов, давно опасались чего-то подобного. В обращении только чудом никто не пострадал. Спасатели несколько часов разбирали завалы в самом центре Омска.

Тем временем, появилось видео момента обрушения. Его снял на свой регистратор один из водителей. На кадрах видно, как перед несколькими машинами стена начинает падать. Водители тормозят, некоторые шарахаются от обочины. Обрушение поднимает огромное облако пыли. Только чудом обломки стены не задели проезжавшие машины.

По данным экстренных служб, я в момент ЧП на проспекте Карла Маркса никто не пострадал. Людей под завалами не было.