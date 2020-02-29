2020-02-29T08:53:59+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку после обрушения складов минобороны в центре Омска

Инцидент произошел накануне вечером
Анна МИКУЛА
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На месте по сути до ночи работали все экстренные службы региона.На месте по сути до ночи работали все экстренные службы региона.Фото: Анна МИКУЛА
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Напомним, серьезное ЧП случилась в центре Омска в пятницу, 28 февраля. В вечерний час пик прямо на тротуар вдоль проспекта Карла Маркса рухнула стена складов заброшенной воинской части.

123-летняя постройка уже долгие годы находилась в аварийном состоянии, а несколько лет назад там произошел пожар. Недогоревшие руины в центре города просто затянули баннером с имитацией красивого заборчика.

Но вот о настоящем ограждении возле опасного объекта, грозившего рухнуть, никто не позаботился. Ничего не подозревающие омичи продолжали ходить под сильно накренившейся постройкой.

Только чудом в момент обрушения в этом месте никого не оказалось. И уже постфактум территорию все-таки обнесли полосатой ленточкой. Впрочем, горожане уже и без этого в общем-то бессмысленного сейчас предупреждения не отважатся там ходить.

По чьей вине все произошло, разбираются в прокуратуре.

– Прокуратура Омской области поручила прокуратуре Центрального округа провести проверку по факту обрушения кровли здания, расположенного на проспекте К. Маркса, – сообщили в региональном ведомстве. – В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности обеспечения безопасности при эксплуатации построек. По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Рухнули склады в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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