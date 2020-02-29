Прокуратура начала проверку после обрушения складов минобороны в центре Омска

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:53:59+03:00

На месте по сути до ночи работали все экстренные службы региона. Фото: Анна МИКУЛА

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Напомним, серьезное ЧП случилась в центре Омска в пятницу, 28 февраля. В вечерний час пик прямо на тротуар вдоль проспекта Карла Маркса рухнула стена складов заброшенной воинской части.

123-летняя постройка уже долгие годы находилась в аварийном состоянии, а несколько лет назад там произошел пожар. Недогоревшие руины в центре города просто затянули баннером с имитацией красивого заборчика.

Но вот о настоящем ограждении возле опасного объекта, грозившего рухнуть, никто не позаботился. Ничего не подозревающие омичи продолжали ходить под сильно накренившейся постройкой.

Только чудом в момент обрушения в этом месте никого не оказалось. И уже постфактум территорию все-таки обнесли полосатой ленточкой. Впрочем, горожане уже и без этого в общем-то бессмысленного сейчас предупреждения не отважатся там ходить.

По чьей вине все произошло, разбираются в прокуратуре.

– Прокуратура Омской области поручила прокуратуре Центрального округа провести проверку по факту обрушения кровли здания, расположенного на проспекте К. Маркса, – сообщили в региональном ведомстве. – В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности обеспечения безопасности при эксплуатации построек. По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/763586" frameborder="0"></iframe> Рухнули склады в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU