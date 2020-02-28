Уволенный за пьяный дебош в московском метро экс-начальник омской полиции Меркушов не станет главой района

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:36:47+03:00

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Напомним, 29 декабря скончался глава Черлакского района Евгений Сокуренко. Возникла необходимость досрочных выборов нового руководителя. Выяснилось, что на место претендует скандально известный Алексей Меркушов. Он «прославился» на всю страну, когда устроил пьяную драку в московском метро. За поступок, порочащий репутацию сотрудника УМВД, его уволили.

И вот стало известно, что в списке кандидатов на выборы главы Черлакского района бывшего силовика нет. Об этом пишет «НГС55» со ссылкой главного специалиста Совета Черлакского района Дмитрия Захарова.

Судя по всему, местным жителям придется выбирать из двух вариантов – на должность претендуют врио главы района Виктора Горелова и руководитель ТСЖ «Центральное» Владимир Алахов.

ИСТОЧНИК KP.RU