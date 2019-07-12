2019-07-12T14:39:12+03:00
Общество

«Руководитель должен быть примером для подчиненных»: Что мы знаем о начальнике полиции Омска, подравшемся с машинистом в метро

Большое интервью Алексея Меркушова: что он говорил о детях, отце, какие любит книги и почему считает себя патриотом
Станислав МУХИН
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Алексей Меркушов теперь ославился на всю страну.Алексей Меркушов теперь ославился на всю страну.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Имя начальника полиции по городу Омска Алексея Меркушова прогремело на всю страну. Учебная командировка в Москву для полковника закончилась дракой в метрополитене. По данным полиции столичной подземки, Меркушов подрался с машинистом метро, который в свой выходной день стоял на станции. Оба, как сообщается, были навеселе. Из-за чего возник конфликт - непонятно. Однако после драки с высокопоставленным полицейским машинист оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. По этому факту в УМВД по Омской области уже начали служебную проверку. А вот в академии МВД, диплом о высшем образовании которой после окончания учебы отправился получать в Москву Меркушов, дожидаться итогов не стали. Там уже отчислили своего слишком буйного студента. Видимо, и диплом Меркушова в ближайшее время будет аннулирован.

«Я С ДЕТСТВА БЫЛ ПАТРИОТОМ СТРАНЫ!»

"Комсомолка" нашла того самого 49-летнего пострадавшего машиниста. Но он общаться с нами отказывается. Мы решили покопать детали биографии высокопоставленного омского полицейского. И узнали много интересного. Алексей Меркушов, оказывается, очень любит рассказывать о своей жизни.

Родился 41-летний Меркушов в Черлаке в семье, которая была далеко от правоохранительной системы. В детстве он с удовольствием и много рисовал. Маленького Алексея родители водили в художественную школу, и он даже неоднократно занимал призовые места на различных конкурсах.

Про себя начальник полиции Омска говорит, что ему легко давались гуманитарные науки. Любимым предметом в школе, по признанию самого же Меркушова, была история. В детстве он много читал. Любимыми писателями были Ремарк, Пикуль, Булгаков и Астафьев. Себя высокопоставленный полицейский называет патриотом.

- С детства был патриотом своей страны. Когда у нас в Черлаке открылся музей, я пропадал в нем часами! История Великой Отечественной войны меня волновала, мне были интересны встречи с ветеранами. До сих пор вдохновлен подвигом советских людей. Ведь это те же самые люди, что и мы, только моложе! Своих детей стараюсь воспитывать в духе патриотизма, - говорил как-то высокопоставленный омский полицейский.

В свете последних событий воспитание детей - наверное, не пустая тема для него. Силовику теперь придется объяснять, почему же он сцепился с человеком в метро и несколькими ударами отправил его в больницу.

«ДО СИХ ПОР ПОМНЮ СВОЕ ПЕРВОЕ РАСКРЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Вспомнил Алексей Меркушов и о своем отце.

- Мой отец всегда говорил: «Ставь перед собой реальные цели!». Этому совету и следовал. Мое жизненное кредо - «Делай то, что должен, и будь, что будет!», - говорит о себе глава полиции Омска.

Свою карьеру в силовых структурах Меркушов начинал с должности обычного опера уголовного розыска в Черлаке. Говорит, что тогда сразу понял суть работы в поле. Рассказывал он и о своем первом раскрытом преступлении:

- В одной из деревень Черлакского района произошло убийство 75-летней бабушки, которая была обнаружена в бане с множественными ножевыми ранениями. С участковым мне удалось выйти на след и задержать подозреваемого. Тогда я стал понимать, что лучшее оружие оперативника - это авторучка и умение общаться с представителями разных слоев населения. Чтобы стать руководителем, надо пройти все этапы. Сейчас я понимаю, что тот опыт, который я приобрел, будучи в должности простого оперуполномоченного и начальника отдела, бесценен.

«РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА»

Были у Алексея Меркушова и другие любопытные высказывания, которые он сделал всего лишь 3 года назад. И его слова как-то не вяжутся с произошедшим.

- Руководитель должен быть примером для личного состава и всегда оставаться человеком. Прежде чем требовать с подчиненного, сам соответствуй. Я это понял еще тогда, когда стал начальником отдела уголовного розыска. Могу сказать, что основной подход к работе у меня остался прежним «не жалей себя!», - рассуждал Меркушов.

Но все же глава омской полиции допускает, что ошибки могут быть. Здесь у него своя - особая философия:

- Мы все неидеальны и допускаем какие-то ошибки. Все очень индивидуально. Начальник должен уметь общаться с подчиненными, внятно и адекватно объяснять им служебные задачи. Начальникам подразделений всегда пытаюсь донести мысль, что работу в коллективе нужно построить так, чтобы подчиненным работалось под твоим руководством комфортно. На мне огромная ответственность, - сказал глава омской полиции, подравшийся на днях с машинистом в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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