Начальника омской полиции задержали в Москве за драку в метро

История с дракой в метро стала известна благодаря социальным сетям. Туда кто-то выложил фотографию протокола задержания главы УМВД по Омску Алексея Меркушова. Оказалось, что Алексея Меркушова задержали за драку в московском метро.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, все произошло ночью 11 июля на станции метро «Каширская». Меркушов поехал в Москву в учебный отпуск. Там он учился в Академии МВД, накануне он сдал все экзамены и должен был в скором времени получить диплом.

Скорее всего, Меркушов отметил свои успехи в учебе, потому что поздней ночью в метро он оказался уже пьяным. Там он повздорил с машинистом метрополитена, который также был пьян и у которого в этот день был выходной. Ссора мужчин быстро переросла в драку, и их остановили полицейские. Известно, что сам Меркушов конфликт не отрицает, но у него своя версия событий, о которой пока не сообщается.

После драки машиниста и Меркушова отправили в больницу. Машинист в драке получил серьезные травмы – у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. У главы УМВД по Омску серьезных травм не было, только синяк на лице. В больнице он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянение.

В пресс-службе омской полиции конфликт подтвердили и сообщили, что сейчас проводится проверка.

- Начальником УМВД по Омской области назначена служебная проверка по факту случившегося, - сообщил начальник пресс-службы управления Алексей Командыков.

Также стало известно, что Алексея Меркушова уже отчислили из Академии МВД, диплом об ее окончании он теперь из-за инцидента не получит.