Начальника омской полиции Меркушова все-таки уволили за пьяный дебош в московском метро

Закончилась служебная проверка в отношении теперь уже бывшего начальника УМВД по городу Омску Алексея Меркушова. Простые обыватели узнали о его существования после того, как полицейский начальник «прославился» на всю страну пьяным дебошем в московском метро. Он умудрился подраться с машинистом. Судя по видео, которое тут же разлетелось по интернету, омич находится в хорошей физической форме и победил в схватке с жителем столицы.

Правда, руководство Меркушова такого сомнительного достижения не оценило. Напомним, в июне полицейский отправился в Москву в Академию МВД на курсы повышения квалификации. Окончание учебы мужчина отметил выпивкой, а потом уже не смог себя контролировать. Сразу было понятно, без последствий для него скандал не закончится. Изначально, ходили слухи, что Меркушова отправили в отпуск, из которого он уйдет на пенсию. Но и такой вариант для него теперь останется только мечтой.

– По результатам служебной проверки было принято решение уволить Меркушова за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД.

Кстати, на официальном сайте полиции уже убрали фото Алексея Меркушова. Теперь его обязанности исполняет бывший зам Евгений Быков.

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