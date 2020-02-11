Уборщице омского интерната вынесли приговор за секс с воспитанниками-подростками

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:19:46+03:00

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Напомним, этот странный инцидент произошел в Полтавском районе. 32-летняя уборщица местной школы-интерната решила сделать «подарок» на 23 февраля двоим воспитанникам этого учреждения – мальчикам 14-ти и 15 лет. Возможно, обо всем так никто бы и не узнал. Но парни разболтали о своем приключении другим учащимся, и вскоре история о совращении подростков взрослой женщиной дошла до руководства интерната. Директор обратился в полицию, оттуда дело передали в Следственный комитет, а после в суд.

Снежана (имя любвеобильной героини изменено) свою вину не отрицала и так объяснила свой поступок в интервью «Комсомолке»:

– Все было по обоюдному согласию, – сказала Снежана. – За пять дней до этого мы познакомились с Мишей (имя изменено) на улице. Им можно выходить, вот он и пошел гулять по поселку. В интернате мы с ним не пересекались. Мы обменялись телефонами и начали переписываться. Мужчины у меня сейчас нет. Я и пригласила его на 23 февраля в гости ко мне домой – поздравить. Он пришел с другом. Тот мне тоже понравился. Выпивали, потом все произошло. После этого пришел еще третий их друг, но он мне не понравился, я ему отказала. А потом еще несколько ребят пришли – все воспитанники интерната. Незваные гости, так сказать. Но мы с ними просто посидели, отметили праздник.

За свой безотказный характер уборщица поплатилась работой – когда об истории стало известно, ее уволили из интерната. Женщина рассказывала, что у нее есть маленький ребенок, которого надо кормить, и нет мужа. А недавно в довершение всех бед у нее появилась еще и судимость.

– Женщину признали виновной и приговорили к 6 годам лишения свободы условно, – рассказала «Комсомолке» официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU