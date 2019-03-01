2019-03-01T14:48:40+03:00
Общество

«Все было по обоюдному согласию!»: Уборщица омского интерната рассказала, почему пошла на интим с подростками

Женщина рассказала, что познакомилась с одним из них на улице, а потом начала переписываться
Анна МИКУЛА
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Сотруднице интерната грозит до 4 лет колонии.Сотруднице интерната грозит до 4 лет колонии.
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Все более неожиданными подробностями обрастает история с совращением 32-летней уборщицей Полтавской адаптивной школы-интерната Снежаной Борисовой (имя и фамилия изменены), совратившей двоих воспитанников - мальчиков 14 и 15 лет. Возможно, об этом никто бы и не узнал, но подростки обо всем рассказали друзьям. Слава о сотруднице моментально разнеслась и дошла до руководства учебного заведения. Там решили обратиться в полицию. Оттуда дело передали в Следственный комитет. Сейчас любвеобильной женщине грозит до 4 лет колонии. «Комсомолка» попыталась выяснить, что ее настолько привлекло в подростках с задержкой в развитии, что она не смогла перед ними устоять. Внятного ответа получить не удалось.

- Все было по обоюдному согласию, - рассказала Снежана. - За пять дней до этого мы познакомились с Мишей (имя изменено) на улице. Им можно выходить, вот он и пошел гулять по поселку. В интернате мы с ним не пересекались.

Один из подростков познакомился со взрослой женщиной, а она пригласила его с другом в себе домой.

Один из подростков познакомился со взрослой женщиной, а она пригласила его с другом в себе домой.

- А с чьей стороны была инициатива познакомиться?

- Точно не помню. Взаимно. Мы обменялись телефонами и начали переписываться. Мужчины у меня сейчас нет. Я и пригласила его на 23 февраля в гости ко мне домой - поздравить. Он пришел с другом. Тот мне тоже понравился. Выпивали, потом все произошло. После этого пришел еще третий их друг, но он мне не понравился, я ему отказала. А потом еще несколько ребят пришли - все воспитанники интерната. Незваные гости, так сказать. Но мы с ними просто посидели, отметили праздник.

Кстати, на утро женщина обнаружила, что один из гостей украл у нее сотовый. Борисова огорчилась - ведь там были контакты двоих ее новых поклонников - и подала заявление в полицию. Следователь к ней пришел через несколько дней. Правда, уже совсем по другому поводу. Снежана поняла: отрицать что-либо бессмысленно - недвусмысленная переписка с подростками осталась в памяти сотового.

- Я на вас в суд могу подать за клевету! - вдруг, перекрикивая плач своего маленького ребенка, неожиданно сорвалась на меня Борисова и бросила трубку. Правда, не уточнила, что именно имела в виду.

Добавим, 32-летняя сельчанка одна воспитывает сына. Если она получит реальный срок, мальчик, скорее всего, попадет в детский дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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